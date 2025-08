Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur verdedigt Lewis Hamilton na de GP Hongarije. De coureur zat er tijdens het weekend op de Hungaroring helemaal doorheen, en noemde zichzelf zelfs ‘nutteloos’ voor zijn Italiaanse werkgever. Vasseur denkt echter dat Hamilton zijn opmerkingen in een opwelling maakte, en dat zijn zelfkritiek juist heeft bijgedragen aan zijn eerdere succes.

“Ik ben nutteloos”, dat was de eigen conclusie van Lewis Hamilton na de kwalificatie in Hongarije. “Ferrari moet maar van coureur wisselen.” De coureur worstelt al langer met de SF-25 in zijn eerste jaar bij Ferrari, maar pakte voor het eerst dit seizoen bij de GP Hongarije tijdens een heel raceweekend geen WK-punten. En dat terwijl teamgenoot Charles Leclerc wel de polepositie op zijn naam schreef.

LEES OOK: Hamilton toch nog strijdvaardig na ‘weekend om te vergeten’ in Hongarije: ‘Vlak me nog niet uit’

Teambaas Frédéric Vasseur denkt echter niet dat Hamilton de handdoek helemaal in de ring gooit. “Ik hoef hem niet te motiveren”, vertelt de Fransman aan Formula1.com. “Hij is gefrustreerd, maar heeft nog zeker genoeg motivatie. Dat zijn twee heel verschillende dingen.” Toch begrijpt de teambaas wel waar Hamiltons opmerkingen vandaan komen. “Als je een microfoon onder de neus van bijvoorbeeld een voetbalspeler zou houden, dan zouden de uitspraken niet veel beter zijn. Soms maken atleten nou eenmaal zulke opmerkingen op het moment dat ze uit de auto stappen.”

De Franse teambaas denkt zelf dat Hamiltons zelfkritiek onderdeel is van wat de coureur in het verleden zo succesvol maakte. “Ja, hij is veeleisend, maar dat is ook wat hem tot zevenvoudig wereldkampioen maakte. Hij is veeleisend voor het team, de auto, de ingenieurs, de monteurs en ook voor mij, maar ten eerste is hij veeleisend voor zichzelf.”

Steun van Domenicali

Hamilton kreeg niet alleen steun van zijn eigen teambaas na zijn tegenvallende weekend in Hongarije. Zelfs Formule 1-CEO Stefano Domenicali springt op de bres voor de coureur. “Lewis is een parel, een ongelooflijk atleet”, vertelt de topman aan Sky Sports F1. “Ook als het even tegenzit, komt hij weer terug. Ik twijfel er niet aan dat hij binnenkort weer laat zien waarom hij tot de top behoort. Hij is vastbesloten om die achtste titel te winnen, en hij zal weer zegevieren. Als je Lewis blijft steunen, zal hij weer geweldige races rijden. Hij zal na de zomerstop sterker dan ooit terugkomen”, voorspelt de Italiaan.

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.