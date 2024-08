Ferrari heeft tijdens de zomerstop niet stilgezeten. Het team verving de complete vloer van hun windtunnel. De metalen bodem werd vervangen door een nieuwe vloer van innovatieve materialen. De Scuderia hoopt zo om voortaan betere windtunneltests uit te kunnen voeren.

Tijdens de zomerstop mogen de teams twee weken lang niet aan de doorontwikkeling van hun bolides werken, maar de reglementen staan wel toe dat er wordt gewerkt aan de faciliteiten. Ferrari maakte daar handig gebruik van door de oude metalen vloer in hun windtunnel te vervangen door een nieuw innovatief rubberachtig materiaal, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.

De nieuwe rubberen vloer in Maranello zou een grote sprong voorwaarts moeten betekenen in het onderzoekswerk van de Scuderia. De kersverse vloer gaat ook gepaard met een geavanceerde soort loopband, waar de banden van de SF-24 op zullen rusten tijdens windtunneltests. De loopband draait met dezelfde snelheid als de lucht die door de tunnel beweegt.

De update aan de vloer was niet overbodig, want de oude metalen vloer en loopband zorgde voor veel slijtage aan de Pirelli-banden bij de Ferrari-auto’s. De Scuderia hoopt dat probleem met de nieuwe constructie op te lossen.

Uitdaging in Zandvoort

Of de nieuwe vloer al gelijk invloed heeft op de resultaten in Zandvoort, valt te betwijfelen. Volgens teambaas Frédéric Vasseur wordt het circuit in de duinen een uitdaging voor Ferrari. “We gaan weer racen op Zandvoort. Het is een heel ander circuit dan Spa, kort, smal en bochtig”, legt de Fransman uit in de voorbeschouwing van Ferrari. “Daarom is het van vitaal belang dat we alles tot in de puntjes goed doen. De kwalificatie is vooral belangrijk, omdat inhalen erg moeilijk is. Zoals altijd zullen we ons erop richten om elke druppel prestatie uit ons pakket te halen.”

