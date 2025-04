Charles Leclerc heeft zijn zinnen gezet op een potentieel ‘keerpunt’ voor Ferrari tijdens de GP van Spanje. De Monegask vestigt al zijn hoop op de nieuwe voorvleugel, die op het Circuit de Barcelona-Catalunya zal debuteren. Leclerc veroverde tijdens het afgelopen raceweekend in Saoedi-Arabië zijn eerste podium van het seizoen, maar erkende ook de tekortkomingen van Ferrari in vergelijking met koplopers McLaren en Red Bull.

Qua tempo doet de SF-25 voorlopig onder voor de andere topteams, zo concludeerde Charles Leclerc na afloop van de Saoedische GP. Hij troost zich met de gedachte dat er tijdens het raceweekend in Spanje een grootschalige upgrade wordt geïntroduceerd, waarbij zijn bolide onder meer wordt voorzien van een nieuwe voorvleugel. “Ik denk dat we achterlopen wat betreft de daadwerkelijke prestaties van de auto”, aldus Leclerc tegenover de media in Jeddah. “We staan zeker achter McLaren en Red Bull, en ik denk ook achter Mercedes.”

‘We halen het maximale uit de auto’

Leclerc legde verder uit dat hij weinig moeite heeft met de besturing van zijn SF-25. In het verleden kampte Ferrari nog weleens met balansproblemen of onvoorspelbaar rijgedrag. Volgens de Monegask is zijn huidige bolide een stuk handzamer, maar mist hij gewoon het tempo om mee te kunnen dingen naar een overwinning. “Enerzijds ben ik tevreden over de ontwikkeling van de auto – ik heb het gevoel dat ik me nog nooit zo op mijn gemak heb gevoeld met dit pakket, dus we halen er echt het maximale uit.”

“Maar we hebben nu gewoon een betere auto nodig”, vervolgde hij streng. “Ik denk dat er in Barcelona een keerpunt voor het seizoen komt, met een nieuwe voorvleugel. Ik hoop dat dat een beetje in ons voordeel gaat werken.” Vanaf de Spaanse GP gaat de FIA strenger controleren op de flexibiliteit van de voorvleugels. Naar verwachting moet kampioenschapsleider McLaren daardoor veel snelheid inleveren. Voor Ferrari brengen de strengere tests zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Het vertrouwen van Leclerc suggereert dat Ferrari met deze upgrade het gat naar de voorhoede hoopt te dichten.

