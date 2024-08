Charles Leclerc vertelt openhartig over de huidige stand van zaken bij zijn team. De Monegask onthult dat Ferrari meerdere races na de Grand Prix van Emilia-Romagna heeft opgeofferd om de problemen aan de SF-24 op te lossen. Helaas voor Leclerc duurde het hele traject langer dan hij had gewenst.

Ferrari kampt vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna, tevens de thuisrace van de Scuderia, met problemen aan de SF-24. De nieuwe vloer die het team toen meebracht, zorgde voor bouncing wanneer de bolide op hoge snelheden reed. Ferrari kwam na de Grand Prix van Monaco in een vormdip terecht, maar volgens Leclerc was het nodig voor Ferrari om vier races op te offeren.

“Het komt heel dicht in de buurt van de situatie waarin we ons vorig jaar, in 2023, bevonden in Zandvoort en Monza”, vertelt de Monegask in de Beyond The Grid-podcast. “Toen we een klein beetje opofferden aan het maximaliseren van het weekend in Zandvoort en Monza om het (de problemen, red.) te begrijpen en om daarna een grote stap voorwaarts te maken. Dat is wat we nu weer hebben meegemaakt.”

Meer opgeofferde races dan gewenst

Er is wel één groot verschil tussen de beide seizoenen voor Ferrari: de Scuderia moest dit jaar nog meer races opofferen. “Helaas werden het in plaats van twee races vier races, wat langer is dan ik had gewenst”, zegt Leclerc eerlijk. “Maar het is super nuttig geweest voor het hele team om precies te begrijpen met welk probleem we te maken hadden.”

