Charles Leclerc is nog altijd erg enthousiast over de komst van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen gaat een van de grootste transfers in de geschiedenis van de Formule 1 maken wanneer hij in 2025 naar Ferrari verkast. In aanloop naar de Nederlandse GP benadrukt Leclerc dat hij uitkijkt naar de samenwerking, maar gefocust blijft op zichzelf.

De 26-jarige Leclerc denkt dat hij vooral veel kan leren van de 39-jarige Hamilton. “Ik bedoel, uiteraard, extreem positief,” zei hij in de Beyond the Grid-podcast, toen hem werd gevraagd welke impact de komst van de Brit zal hebben op Ferrari. “Ik denk dat wanneer een kampioen als Lewis bij een team komt, dat heel veel motivatie naar boven brengt bij iedereen.”

“Hij (Hamilton, red.) brengt direct een hele hoop ervaring mee, die hij grotendeels heeft opgedaan bij Mercedes“, voegde Leclerc eraan toe. “Zo kunnen wij weer kennismaken met een andere manier van werken, een andere visie; dat is altijd voordelig voor een team.”

Hamilton versus Leclerc

Op persoonlijk vlak spreekt de Monegask vooral van een unieke ervaring. “Voor mij wordt het echt geweldig, want ik zal in dezelfde auto zitten als de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de Formule 1”, legde hij uit. “Ik zie het echt als een grote uitdaging en motivatie om Lewis te verslaan en te laten zien waartoe ik in staat ben.”

Is Leclerc ook in staat om Hamilton te verslaan? “Ik weet het niet en eerlijk gezegd denk ik daar nog niet over na”, reageerde hij. “Ik probeer me gewoon te focussen op mezelf, om de beste versie van mezelf te zijn zodra hij hier is. Het is belangrijk dat ik straks optimaal kan presteren, daarna zullen we wel zien hoe het gaat.” Hamilton wordt Leclerc’s derde teamgenoot in zeven jaar bij Ferrari, na viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en Carlos Sainz.

