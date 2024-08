Lewis Hamiltons vertrouwde race-ingenieur Peter Bonnington volgt de 39-jarige coureur niet naar Ferrari. Bonnington, beter bekend als Bono, werd deze week gepromoveerd tot head of race engineering en blijft derhalve bij Mercedes. Totdat Hamilton in 2025 naar Ferrari vertrekt, zal Bono wel aanblijven als diens race-ingenieur.

Statistisch gezien zijn Lewis Hamilton en Peter Bonnington de meest succesvolle combinatie van coureur en race-ingenieur in de geschiedenis van de Formule 1. Sinds ze in 2013 zijn gaan samenwerken hebben ze samen vierentachtig Grands Prix en zes wereldkampioenschappen gewonnen. In de afgelopen twaalf seizoenen heeft het duo een aantal iconische boordradio’s voortgebracht. “It’s hammer-time” en “get in there, Lewis” zijn alom bekend, maar ook “Bono, my tyres are gone” is een favoriet op het internet.

Volgens experts is Ferrari’s Riccardo Adami de aangewezen persoon om Lewis Hamilton straks van commentaar te voorzien. Adami is nu de race-ingenieur van Carlos Sainz, maar werkte in het verleden al samen met Daniel Ricciardo en wereldkampioen Sebastian Vettel. De Italiaanse ingenieur kent een lange geschiedenis in de Formule 1. Hij begon zijn carrière bij Minardi – later Toro Rosso – om daarna met Vettel naar Ferrari te verkassen. De vraag is of hij straks het stokje van Peter Bonnington mag overnemen.

Sebastian Vettel en Riccardo Adami tijdens een gridwalk in 2018 (Motorsport Images)

