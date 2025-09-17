Ferrari is klaar voor het volgende raceweekend in Bakoe. De Scuderia reist dankzij een weekje extra voorbereidingstijd met veel vertrouwen af naar de GP Azerbeidzjan. Vorig jaar kon Charles Leclerc zijn team nog verblijden met een podiumplaats, en ook twaalf maanden later mikt Ferrari op een ‘sterk resultaat’: ‘Het is belangrijk dat we alles tot in de perfectie uitvoeren’, aldus teambaas Frédéric Vasseur.

Na een redelijk succesvol thuisraceweekend voor Ferrari – Charles Leclerc eindigde op plek vier net naast het podium, terwijl Lewis Hamilton vanaf P10 vier plaatsen kon goedmaken – vertrekt ook de Italiaanse renstal naar Bakoe. De race door de hoofdstad van Azerbeidzjan was er vorig jaar nog eentje van gemengde gevoelens voor de Scuderia. Terwijl Charles Leclerc op het podium terechtkwam, kon toenmalig Ferrari-coureur Carlos Sainz zijn race niet afmaken na een aanvaring met Sergio Pérez. De twee coureurs eindigden de GP Azerbeidzjan in de muur.

‘Onvoorspelbare races’

Een jaar later staat Ferrari met Lewis Hamilton achter het stuur van de SF-25 aan de start. Teambaas Frédéric Vasseur kijkt alvast uit naar het raceweekend in Azerbeidzjan. “Bakoe is altijd een interessant weekend, met de combinatie van lange rechte stukken en een zeer technisch middengedeelte”, steekt de Fransman van wal in de voorbeschouwing. “Het levert vaak onvoorspelbare races en kansen op, dus het is belangrijk dat we alles tot in de perfectie uitvoeren. We zullen ons focussen op het maximale uit ons pakket halen.”

Na de double header van de Grands Prix van Nederland en Italië had Ferrari – net als de andere teams – twee weken de tijd om zich voor te bereiden op de race in Bakoe. De Scuderia heeft volgens Vasseur goed gebruikgemaakt van het vrije weekend. “Het team heeft hard gewerkt aan de voorbereiding op het evenement en onze operatie gedurende het hele weekend, wetende dat deze elementen op een stratencircuit echt het verschil kunnen maken. Als we dit goed doen, ben ik er zeker van dat we met beide coureurs een sterk resultaat kunnen neerzetten.”

