Ferrari leed een pijnlijke nederlaag tijdens de GP van Azerbeidzjan. Na een dramatische kwalificatie kwamen Lewis Hamilton en Charles Leclerc niet verder dan de achtste en negende plaats. In die volgorde, want de Brit slaagde er niet in zijn teamgenoot P8 te gunnen, ondanks de strikte orders van het team. Ferrari-teambaas Fred Vasseur spreekt van een inschattingsfout van Hamilton, maar is vooral gefocust op de blamage op zaterdag.

Lewis Hamilton, die aanvankelijk achter Charles Leclerc reed, kreeg op versere banden de kans om zijn teamgenoot te passeren en de aanval te openen op Lando Norris. De zevenvoudig wereldkampioen slaagde er echter niet in om zijn landgenoot te verschalken en moest de positie teruggeven aan Leclerc. Hamilton stemde in met de orders van het team en nam in de slotmeters gas terug. Toch kwam hij nog steeds eerder dan Leclerc over de eindstreep. Was er sprake van verwarring binnen het team?

“Nee”, reageerde Vasseur na afloop van de race. “Voor ons was het heel duidelijk dat Hamilton betere banden had, waarmee hij Lawson, Tsunoda en Norris in kon halen. Leclerc had al geen beste herstart achter de safetycar, dus het wisselen van beide coureurs was voor ons de beste optie. Daarna hebben we ze gevraagd om weer terug te wisselen, maar alles wijst erop dat Lewis de positie van de finishlijn verkeerd heeft ingeschat.”

Achteraf hadden zowel Leclerc als Hamilton vrede met de uitkomst – beiden maakten zich meer zorgen om het gebrek aan tempo bij Ferrari op zaterdag. Vasseur focuste zich eveneens op de kwalificatie, maar ook op de motorpech bij Leclerc. “Het tempo was vandaag oké”, aldus de Fransman. “Het echte probleem was Charles’ motor. Hij verloor geen halve seconde per ronde, maar het was wel genoeg om te zorgen dat hij niet kon inhalen. Uiteindelijk is de conclusie duidelijk: we hebben het op zaterdag al verloren. We startten achter Norris, en daar zijn we ook geëindigd. Het is niet anders. In de vrije trainingen hadden we zicht op poleposition, maar uiteindelijk strandden we op P10 en P12.”

