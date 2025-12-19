Ferrari heeft de presentatiedatum van haar auto voor 2026 onthuld: 23 januari. De Scuderia kiest ervoor op dezelfde dag als rivaliserende teams Haas en Alpine haar uitdager aan de wereld te tonen. Ferrari hoopt met de opvolger van de SF-25 het tij voor de Italiaanse renstal te keren, al wordt het volgens teambaas Frédéric Vasseur al een uitdaging om de nieuwe bolide op tijd voor de lancering af te hebben.

De verwachtingen van de tifosi waren hoog voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2025. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton maakte de overstap van Mercedes naar Ferrari. Fans van het Italiaanse team hoopte dat de komst van de Brit een eind zou maken aan de lange titeldroogte van de Scuderia, maar de resultaten stelden teleur. Hamilton kon geen enkele keer op het podium komen tijdens een hoofdrace in 2025 – succes in de sprintraces daargelaten – en verzuchtte aan het einde van het jaar te verlangen naar de winterstop.

Ferrari hoopt in 2026 – wanneer de nieuwe reglementen van kracht gaan – het tij te kunnen keren met de opvolger van de SF-25. Deze nieuwe uitdager van het team zal op 23 januari 2026 aan de wereld getoond worden, zo vertelt teambaas Frédéric Vasseur. “Het wordt zeker een uitdaging, want we zullen de assemblage van de auto pas de dag voor de lancering afronden”, aldus de Fransman tijdens een persconferentie in Maranello. “De lancering vindt plaats op 23 januari in Maranello. Dat betekent dat we de auto op 22 januari af moeten hebben. Dat is een uitdaging, maar alle teams zullen hetzelfde doen.”

Barcelona

Vasseur werd vervolgens gevraagd of het feit dat de sport een nieuw tijdperk ingaat van invloed zal zijn op de naam die de auto van 2026 krijgt. “Dit maakt deel uit van de lancering, dus je zal dat iets later ontdekken. Ik wil niet alles verklappen en de verrassing bederven”, voegt de teambaas eraan toe. Vasseur wilde wel verklappen dat Ferrari tijdens de eerste testdagen in Barcelona met een minder doorontwikkelde auto zal rijden. “Ik denk dat iedereen dat zal doen. Het is dan het belangrijkste om kilometers te maken. Het gaat niet meteen om het nastreven van prestaties. Dat betekent dat ik denk dat iedereen naar Barcelona zal komen met – niet een mule car – maar laten we zeggen een spec A.” De testdagen in Barcelona vinden tussen 26 en 30 januari 2026 plaats.

