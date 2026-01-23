Ferrari heeft de nieuwe F1-auto voor 2026 onthuld! Vrijdag trok de Scuderia het doek van de SF-26, de uitdager voor het aankomende Formule 1-seizoen. Op sociale media deelde het team beelden van de auto, uiteraard uitgevoerd in het iconische scharlakenrood. Niet veel later maakten coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton hun eerste rondjes over Fiorano, Ferrari’s eigen testcircuit in Maranello.

De SF-26 is voorzien van witte en zwarte details, waarbij het bovenste deel van het ontwerp wordt gedomineerd door een prominent wit vlak. De voor- en achtervleugel zijn – net als bij de auto’s uit de jaren negentig – uitgevoerd in zwart. Het knalblauwe logo van titelsponsor HP prijkt opnieuw op de achterzijde van de auto. Deze sponsoring is al enkele jaren een doorn in het oog van de Ferrari-fans, maar keert ook in 2026 weer terug.

Debuut op Fiorano

Met de SF-26 hoopt Ferrari opnieuw een competitieve bolide te hebben gebouwd. Charles Leclerc en Lewis Hamilton worstelden vorig jaar met de besturing van diens voorganger, de SF-25. Het team boekte geen overwinningen en de Britse vedette – die zijn debuut maakte in het rood – veroverde voor het eerst in zijn carrière geen enkel podium. De nieuwe reglementen bieden mogelijk soelaas voor de Scuderia.

Voorlopig zijn de verwachtingen hooggespannen. De tifosi stonden vrijdagochtend al rijendik langs het Ferrari-testcircuit in Fiorano, Maranello. Na de onthulling werd de SF-26 direct losgelaten voor een eerste shakedown. Ferrari mag een beperkt aantal kilometers rijden om de nieuwe auto te testen voor het aanwezige publiek, dat uiteraard hoopt een glimp op te vangen van hun favoriete coureurs.

Bovenaanzicht van de SF-26 (Ferrari)

De SF-26’s van Charles Leclerc en Lewis Hamilton (Ferrari)

