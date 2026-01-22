Mercedes heeft de livery van de W17 gepresenteerd, de F1-auto waarmee coureurs George Russell en Kimi Antonelli in 2026 aan de start verschijnen. Donderdag deelde de renstal uit Brackley de eerste digitale renders van het nieuwe ontwerp via sociale media, in aanloop naar de eerste wintertests die volgende week van start gaan in Barcelona. De W17 blijft trouw aan de kenmerkende zwart-zilveren kleurstelling, aangevuld met de herkenbare Petronas-groene accenten.

Naast de livery maakte Mercedes ook een nieuwe, belangrijke samenwerking bekend. Technologiegigant Microsoft treedt toe als partner en zal zowel op de W17 als op de teamkleding prominent zichtbaar zijn. Volgens Sky Sports is de samenwerking liefst zestig miljoen dollar per jaar waard. De Duitse fabrikant geldt nu al als een van de favorieten voor het seizoen 2026, mede door geruchten dat het team een maas in de wet heeft gevonden met betrekking tot het nieuwe motorreglement. Door thermische uitzetting zou Mercedes de compressieverhouding kunnen verhogen, wat significant meer vermogen oplevert.

Koers naar 2026

“De Formule 1 zal in 2026 een ingrijpende verandering ondergaan en wij zijn goed voorbereid op die transitie”, reageerde Mercedes-CEO en teambaas Toto Wolff. “De nieuwe reglementen vereisen innovatie en een absolute focus op prestaties. Ons werk aan de nieuwe auto, evenals de langetermijnontwikkeling van de motor en de geavanceerde duurzame brandstoffen van Petronas, weerspiegelt die aanpak. Het vrijgeven van de eerste beelden van de W17 is simpelweg de volgende stap in dat proces. Het vertegenwoordigt de gezamenlijke en aanhoudende inspanning van onze teams in Brixworth en Brackley. We zullen de komende maanden onverminderd hard blijven werken.”

LEES OOK: F1-auto van Alpine gespot op Silverstone, Mercedes-motor maakt indruk

De komende weken staan volledig in het teken van voorbereiding. Mercedes sluit zich van 26 tot en met 30 januari aan bij de andere tien Formule 1-teams voor een besloten test op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Op maandag 2 februari volgt een online launch event, waarbij beide coureurs, Wolff en andere sleutelfiguren van het team aanwezig zullen zijn. Daarna verplaatst het Formule 1-circus zich naar Bahrein voor twee openbare pre-season tests.

Bovenaanzicht van de W17 (Mercedes)

Zijaanzicht van de W17 (Mercedes)

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.