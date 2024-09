Een opmerkelijke overtreding van Ferrari heeft het team een flinke boete opgeleverd. Tijdens de derde vrije training voor de GP van Singapore werd de bandenspanning van de bolide van Charles Leclerc aangepast. Dat verliep echter niet geheel volgens de regels. Deze misstap komt de Scuderia duur te staan; de FIA heeft een boete van liefst 5000 euro uitgereikt.

Tijdens de laatste vrije training in aanloop naar de GP van Singapore werd Leclerc samen met Ferrari betrapt op het aanpassen van de bandenspanning. Dat deden ze op een plek waar dat volgens de reglementen niet is toegestaan: in het pitstopgebied. De wedstrijdleiding greep direct in en legde Ferrari een boete op. De FIA rekent zich na het incident 5000 euro rijker.

Charles Leclerc, die op vrijdag de eerste en de tweede tijd noteerde, moest het uiteindelijk doen met de vijfde tijd. Naar verwachting maakt hij onder de lichten van Marina Bay kans op poleposition, samen met Lando Norris.

