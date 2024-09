Valtteri Bottas zou op de valreep toch een nieuw contract hebben gekregen van Sauber. De afgelopen weken werd duidelijk dat de toekomst van de Fin onzeker was, aangezien het team regelmatig flirtte met jonge talenten zoals Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto. Bottas, momenteel bezig aan zijn dertiende seizoen in de Formule 1, heeft dit jaar nog weinig indruk kunnen maken.

LEES OOK: Valtteri Bottas: ‘Ik ben nu beter dan toen ik bij Mercedes racete’

Volgens de Zwitserse krant Blick wil Sauber nog één jaar doorgaan met Valtteri Bottas, voordat het team wordt overgenomen door Audi. De 35-jarige coureur zou deze week een nieuwe handtekening hebben gezet bij de Zwitserse renstal. Teamgenoot Guanyu Zhou lijkt in deze situatie het veld te moeten ruimen – Nico Hülkenberg heeft zich al voor meerdere jaren aan het team verbonden.

Geen rookies

De afgelopen weken leek Sauber te kiezen voor een jong talent. McLaren-junior Gabriel Bortoleto werd vaak gelinkt aan het Formule 1-team, maar ook Franco Colapinto zou in beeld zijn voor een stoeltje bij Sauber. Door echter nog één jaar met Valtteri Bottas door te gaan, kan het team blijven profiteren van zijn jarenlange ervaring. De Fin veroverde vijf constructeurstitels met Mercedes en heeft tien Grand Prix-overwinningen op zijn naam staan.

LEES OOK: McLaren-talent Bortoleto stevent af op Sauber-deal: ‘Gun hem een plekje in Formule 1’

Audi zou in dezen kunnen profiteren van twee veteranen. Nico Hülkenberg, met zijn 37 jaar ook geen rookie meer, maakte de afgelopen twee jaar indruk bij Haas. Door Bottas nog een jaar vast te houden, legt Sauber een sterke basis voordat Audi in 2026 het roer overneemt. Vanaf dat moment kan topman Mattia Binotto een jongere coureur aanwijzen om het stokje van Bottas over te nemen.

Lees hier alles over de GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!