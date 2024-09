Valtteri Bottas heeft nog altijd geen contract bemachtigd voor het aankomende seizoen. De Fin staat al sinds 2013 op de grid, maar het begint erop te lijken dat we volgend jaar afscheid moeten nemen van deze excentrieke coureur. In feite kan hij alleen nog bijtekenen bij Sauber, maar de teamleiding zou meer interesse hebben in een jonge talenten. Toch is Bottas ervan overtuigd dat hij nog veel te bieden heeft.

LEES OOK: Verstappen voelt hete adem Norris: ‘Race geslaagd als ik uitloop in kampioenschap’

In een persconferentie in aanloop naar de GP van Singapore werd Valtteri Bottas gevraagd naar zijn toekomst in de Formule 1. Wordt er bij Sauber nog steeds onderhandeld over een nieuw contract? “Ik moet gewoon zorgen dat de juiste mensen in de paddock zien wat ik in huis heb,” legde Bottas uit. “Gelukkig kunnen ze binnen het team elke week zien hoe ik presteer. Dat is het belangrijkste.”

‘Beter dan bij Mercedes’

De tienvoudig racewinnaar is nog steeds overtuigd van zijn kunnen. Sinds hij in 2022 overkwam van Mercedes heeft hij misschien niet meer in de voorhoede kunnen racen, maar de 35-jarige coureur is ervan overtuigd dat hij nog steeds aan het groeien is. “Ik ben nog steeds even goed als toen ik bij Mercedes racete – ik denk zelfs nog beter,” legde Valtteri Bottas uit. “Hoe meer ervaring ik opdoe, hoe consistenter en beter ik word. Helaas kun je dat niet altijd laten zien als je achteraan rijdt.”

LEES OOK: McLaren-talent Bortoleto stevent af op Sauber-deal: ‘Gun hem een plekje in Formule 1’

Er zouden nog gesprekken lopen tussen het team van Bottas en de teamleiding van Sauber. Desalniettemin ging het de afgelopen weken vooral over aanstormende talenten zoals Gabriel Bortoleto en Franco Colapinto. Met het oog op de overname door Audi zou het team liever investeren in de volgende generatie coureurs.

Lees hier alles over de aanstaande GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!