Het belangrijkste voor Max Verstappen dit weekend in Singapore? Over het antwoord op die vraag hoefde hij niet lang na te denken donderdagavond. Niet een bepaalde klassering of prestatie in het bijzonder. “Uitlopen in het kampioenschap, dan is mijn weekend geslaagd”, aldus Verstappen. In de laatste paar Grands Prix was het juist andersom; Lando Norris kruipt steeds meer naar hem toe.

Wonderen verwacht de Nederlander bepaald niet op het Aziatische stratencircuit. Nog nooit won Verstappen een wedstrijd in Singapore, zelfs in het zo dominante vorige seizoen ging het mis tijdens de avondrace in de stadstaat. “Dit is niet ons favoriete circuit. Dat zal nog wel even zo blijven.”

Met de tegenvallende resultaten van de afgelopen maanden – Verstappen won voor het laatst in Spanje, half juni en McLaren is het team inmiddels voorbijgestreefd in het kampioenschap voor de constructeurs – belooft het weekend op voorhand weinig goeds voor Red Bull. Hoewel?

‘Voel me niet slecht in de auto’

Verstappen houdt de moed erin. “Ik voel me niet per se slecht in deze auto. Het loopt gewoon even niet zoals ik wil, met de balans in de auto of doordat een paar aanpassingen negatief uitpakken voor mij. Ik heb wel vaker in deze situatie gezeten, alleen de afgelopen jaren niet. Soms is het nu eenmaal zo.”

Tijdens de GP van Azerbeidzjan ging het mis met de afstelling: die pakte rond de kwalificatie, en daarmee ook in de race, verkeerd uit. Het betekent niet dat Verstappen en co – met oog op het kampioenschap – nu voorzichtiger worden qua keuzes. “Elk circuit is nu eenmaal anders. Ik denk dat we in Bakoe in elk geval geleerd hebben wat we níet moeten doen met de auto. Hopelijk houden we dat in de gaten.”

Een zege is welhaast ondenkbaar. Maar als die er onverhoopt wel komt? “Dan is er een klein wonder gebeurd”, weet Verstappen.

