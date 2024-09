Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella heeft de Braziliaanse Gabriel Bortoleto een plek in de Formule 1 verdiend. De 19-jarige coureur sloot zich vorig jaar aan bij het opleidingsteam van de Britten en gaat momenteel aan de leiding in de Formule 2. McLaren heeft met Norris en Piastri al een sterke line-up voor de komende jaren, maar bij Sauber zouden ze Bortoleto graag contracteren.

Andrea Stella ging in aanloop naar de GP van Singapore in op de geruchten dat Gabriel Bortoleto de interesse van Sauber heeft gewekt. De Braziliaan nam onlangs de leiding in het Formule 2-kampioenschap en flirt sindsdien met promotie naar de koningsklasse. Volgens Stella is Bortoleto absoluut een wereldtalent; hij durft hem zelfs te vergelijken met Oscar Piastri, die vorige week zijn tweede raceoverwinning behaalde in Bakoe.

“Ik vertel Gabriel (Bortoleto, red.) hetzelfde als iedereen: ‘Kijk niet naar het klassement, denk alleen aan de finishvlag’,” vertelde Stella aan de media in Singapore. “Voor mij doet hij precies hetzelfde als Oscar (Piastri, red.). Het gaat niet alleen om talent en rijvaardigheid; hij is ook heel bescheiden en wil graag meer leren over ons team. Wanneer je talent kunt combineren met zo’n werkhouding, kun je enorm groeien als coureur.”

Strijd met Colapinto?

Hoe denkt Stella over promotie voor Gabriel Bortoleto? Bij McLaren zijn beide stoeltjes voorlopig bezet, maar bij Sauber zou al interesse zijn getoond in de jonge Braziliaan. “Ik gun hem hoe dan ook een plek in de Formule 1,” aldus de Italiaan. “Als Mattia Binotto (topman bij Sauber, red.) naar me toe zou komen met de vraag of hij Bortoleto mag contracteren, zal ik dat zeker niet tegenhouden. Natuurlijk willen we hem dan wel in de McLaren-familie houden, want in de toekomst kan hij heel belangrijk worden voor ons.”

Het tweede stoeltje bij Sauber/Audi is een van de laatste vrije plekken voor het aankomende seizoen. Ook Franco Colapinto, die zijn Williams volgend jaar moet afstaan aan Carlos Sainz, aast op deze laatste kans om in de Formule 1 te blijven. Teambaas James Vowles is naar eigen zeggen ‘aan het kijken naar de mogelijkheden’ om de Argentijn naar Sauber te sturen.

Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto deelden eerder dit jaar het podium tijdens de Formule 2-race in Spielberg (Getty Images)



