Red Bull staat voor een ingrijpende herstructurering waarbij één van de opvallendste veranderingen is dat Gianpiero Lambiase promotie krijgt. De race-ingenieur van Max Verstappen krijgt een nieuwe rol binnen het team, maar blijft ook nauw betrokken bij de prestaties van de wereldkampioen.

Lambiase krijgt extra verantwoordelijkheden

De recente veranderingen komen op een moment dat meerdere sleutelfiguren Red Bull verlaten. Door het vetrek van Jonathan Wheatley, krijgt Lambiase een nieuwe functie als ‘Head of Racing’. Ondanks zijn nieuwe positie, blijft Lambiase actief als de race-ingenieur van Verstappen. Echter zorgt de promotie er ook voor dat hij meer verantwoordelijkheden heeft achter de schermen.

Verdeling van verantwoordelijkheden

De taken van Wheatley worden verdeeld onder vier personen. Lambiase krijgt hulp van Stephen Knowles, Richard Wolverson en Gerrard O’Reilly. Knowles zal zich richten op de reglementen als ‘Head of Sporting Regulations’, terwijl Wolverson de ‘Head of Racing Operations’ wordt. O’Reilly neemt de logistieke leiding op zich als ‘Head of Race Team Support & Logistics’. Deze verdeling zorgt ervoor dat de verschillende aspecten van Wheatley’s functie beter worden beheerd door gespecialiseerde personen.

Reactie Christian Horner

Teambaas Christian Horner ziet de herstructurering als een noodzakelijke stap om het team verder te versterken. “We bevinden ons in een periode van verandering. Door onze structuur aan te passen, kunnen we onze prestaties op het circuit optimaliseren. Ik ben vooral tevreden dat we ons eigen personeel de kans kunnen geven om door te groeien,” aldus de Brit. Red Bull hoopt dat deze interne wijzigingen de nodige stabiliteit zullen brengen.

