Mercedes en Ferrari maken voorlopig de dienst uit in de Formule 1. Waar de Silberpfeile in de openingsraces steevast aan kop gingen, volgde de Scuderia op de plekken drie en vier. Charles Leclerc hoopt dat hij het Mercedes opnieuw lastig kan maken tijdens de aankomende GP van Japan, al waarschuwt hij ook dat de Duitse rivalen nog steeds een significant voordeel hebben ten opzichte van de rest van het veld; alleen met een breed upgradeprogramma kan Ferrari het verschil maken.

De eerste twee Grands Prix in Australië en Shanghai leverden Mercedes twee één-tweetjes op, terwijl Ferrari tweemaal op P3 en P4 eindigde. Charles Leclerc en Lewis Hamilton konden in de openingsronden vaak duelleren met George Russell en Kimi Antonelli, maar werden naarmate de races vorderden naar achteren gedrongen. Ook tijdens de aankomende GP van Japan hoopt Leclerc zijn rivalen weer te kunnen ‘dwarsbomen’, al voorziet hij weinig kans om daadwerkelijk een gooi te doen naar de overwinning.

“Ik denk niet dat het zo spannend wordt als mensen misschien denken”, zei Leclerc donderdag tijdens de FIA-persconferentie in Suzuka. “De eerste paar races zien we natuurlijk veel gevechten tussen de auto’s, wat eigenlijk best leuk is, maar zodra je niet optimaal presteert, verlies je veel rondetijd. Onze enige kans om bij hen (Mercedes, red.) te blijven is dus om ze in de eerste paar ronden te dwarsbomen. Zodra ze vrije lucht krijgen, laten ze hun ware snelheid zien. Ik denk dat ze ook hier in Suzuka nog vier à vijf tienden per ronde sneller zullen zijn. Dat is nog steeds een aanzienlijk voordeel”, gaf Leclerc toe.

“Maar dat ontmoedigt me niet; we hebben bovendien nog een aantal dingen in de pijplijn zitten. We moeten ons op onszelf concentreren en vooral niet te veel op anderen letten.”

Ontwikkelingsrace

Naar verluidt gaat Ferrari de aankomende voorjaarsstop gebruiken om de nodige upgrades te testen. Zo zou het team in Monza nieuwe aerodynamische toepassingen willen toetsen. “Dit kampioenschap draait om ontwikkeling en de upgrades die elk team doorvoert”, bevestigde Leclerc. “Voorlopig staan we er redelijk goed voor, maar we zijn hier natuurlijk niet alleen voor podiumplaatsen. We willen races winnen, wat op dit moment erg moeilijk lijkt omdat Mercedes op een zeer hoog niveau presteert. Maar in de fabriek wordt extreem hard gewerkt en ik weet dat er binnenkort upgrades aankomen. De vraag is of dat het verschil gaat maken; de rest zit natuurlijk ook niet stil.”

Ook Lewis Hamilton voorspelt dat Ferrari zich in Japan nog achter Mercedes moet scharen. “De auto voelt over het algemeen oké, hij is op dit moment alleen niet snel genoeg en ik denk dat het vooral met de balans te maken heeft”, reageerde hij na de tweede vrije training. “We moeten vannacht gewoon hard werken om uit te zoeken hoe we de auto beter kunnen afstellen. Op de rechte stukken laten we nog veel tijd liggen. Het energiebeheer speelt daarbij een rol en ik weet zeker dat we dat nog kunnen verbeteren.”

