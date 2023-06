Ferrari-CEO Benedetto Vigna heeft nog het volste vertrouwen in zijn F1-team. Ondanks de teleurstellende start van het seizoen bevestigt de Italiaanse topman dat Ferrari blijft investeren in de prestaties in de Formule 1. Volgens hem is dit een goede gelegenheid om te leren van de gemaakte fouten.

Vorig seizoen kon Ferrari Red Bull nog enigszins uitdagen voor de titel. Charles Leclerc ging aan het begin van het jaar nog aan de leiding in het kampioenschap. Dit seizoen is er echter niet veel meer over van die prestaties. Red Bull ligt mijlenver voor en ook concurrenten Mercedes en Aston Martin zijn de Italiaanse renstal gepasseerd. Ferrari stond tot nu toe slechts één keer op het podium in 2023.

Intussen gaat het in andere raceklassen bijzonder goed met Ferrari. Zo keerde het team dit jaar voor het eerst in 50 jaar weer terug naar de 24 uur van Le Mans en wist het meteen te winnen. Na afloop van de race vroeg Eurosport aan Vigna of dit betekende dat Ferrari de focus weg zou moeten halen bij de Formule 1.

“Racen zit in het DNA van ons bedrijf”, begint Vigna. “We blijven daarin investeren omdat we heel veel technieken daarvan kunnen doorvoeren naar onze normale auto’s. Was de start van het Formule 1 seizoen stressvol voor mij? Weet je, ik heb wel serieuzere dingen om me druk over te maken. Voor het team is dit een belangrijke kans om te verbeteren en te leren. We moeten een auto maken die beter is dan de vorige, maar dat geldt in alles wat we doen.”