Voormalig Ferrari-coureur Arturo Merzario blikt terug op de eerste seizoenshelft van Lewis Hamilton bij de Scuderia. Ondanks de huidige vormcrisis – Hamilton noemde zichzelf tijdens het raceweekend in Hongarije zelfs ‘nutteloos’ – heeft Merzario vertrouwen in een goede afloop van het Ferrari-avontuur van de Brit. Toch benadrukt hij dat in Maranello aanvankelijk weinig animo bestond voor zijn komst; de transfer werd vooral gezien als een commerciële stunt.

“Het is nog niet voorbij”, zei Merzario tegen La Gazzetta dello Sport. “Hij wacht gewoon op de juiste kans. Hij neemt alleen risico’s als het echt nodig is, niet wanneer hij strijdt voor een achtste plaats.” Mocht Hamilton toch besluiten Ferrari te verlaten, dan verwacht Merzario dat andere teams hem graag zullen binnenhalen. “Hij zou zonder moeite elders terechtkunnen”, aldus de Italiaan. “Hij is geen Charles Leclerc – die moet nog steeds bewijzen dat hij kampioen kan worden.”

Commerciële stunt

Over de overstap zelf is Merzario minder positief. “Als je het mij vraagt, was die transfer puur een commerciële zet”, stelde hij. “Negentig procent van het personeel wilde hem niet, althans voor zover ik weet.” Voorlopig moet Hamilton zich volgens hem nog altijd bewijzen binnen Ferrari. Op een enkele sprintzege na heeft de zevenvoudig wereldkampioen dit seizoen weinig indruk gemaakt, en in Hongarije oogde hij bovendien bijzonder aangeslagen.

Toch relativeert Merzario Hamiltons harde uitspraken. “Ik denk dat die uitbarstingen deels ironisch waren”, zei hij. Tegelijkertijd begrijpt hij de frustratie: “Hij voelt zich verpletterd door Ferrari. Zijn positie is niet wat een zevenvoudig wereldkampioen zich zou voorstellen.”

