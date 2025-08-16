De enige zoon en erfgenaam van Enzo Ferrari, de 80-jarige Piero Ferrari, ziet hoe het budgetplafond de Scuderia de afgelopen jaren parten heeft gespeeld. Het legendarische team heeft sinds 2008 geen wereldtitel meer gewonnen en moet ook in het huidige seizoen zijn meerdere erkennen in het dominante McLaren. Volgens Ferrari ontbreekt de financiële armslag om in Maranello een ommekeer te bewerkstelligen, ondanks dat het merk nog altijd op handen wordt gedragen.

Wanneer het huidige Formule 1-seizoen ten einde loopt, zal het waarschijnlijk 18 jaar geleden zijn dat Ferrari voor het laatst een wereldtitel bij de coureurs pakte, en 17 jaar sinds de laatste constructeurstitel. In die periode namen achtereenvolgens Mercedes, Red Bull en inmiddels McLaren het heft in handen, terwijl Ferrari alleen maar kan dromen van de glorie van weleer. Zelfs met de komst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die met veel bombarie naar de Scuderia werd gehaald, wacht Ferrari nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen.

Budgetplafond

Piero Ferrari wijst naar de strenge budgetregels die tegenwoordig gelden. “Ik denk dat het een kwestie van cycli is”, zei hij tegenover La Gazzetta dello Sport. “De Formule 1 heeft altijd zo gewerkt, en als je eenmaal in een negatieve cyclus belandt, weet je nooit wanneer je echt aan de grond zit. Tegenwoordig is het erg ingewikkeld, omdat je binnen de beperkingen van het budgetplafond geen extra geld kunt uitgeven om gaten te dichten. Je moet een reeks winnende factoren aan elkaar knopen om van koers te veranderen.”

Ondanks zijn kritische noot blijft Piero Ferrari optimistisch. “Dit zijn cycli, en als zodanig gedoemd om te eindigen en opnieuw te beginnen”, zei hij strijdvaardig. De teamgeest van Ferrari – het team dat zijn vader halverwege de vorige eeuw oprichtte – is volgens hem nog altijd ijzersterk. Op de vraag of de huidige Scuderia nog dezelfde drift heeft als vroeger, reageerde Piero Ferrari stellig: “Ik denk het wel. De geest is dezelfde, kijk maar naar de medewerkers; er heerst een sterk gevoel van verbondenheid. In Maranello zie je ze na werktijd nog steeds hun uniform dragen, omdat deel uitmaken van Ferrari voor hen van grote waarde is.”

