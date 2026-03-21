Kimi Antonelli boekte tijdens het laatste raceweekend in China zijn eerste F1-zege. Hij werd daarmee de eerste Italiaanse Grand Prix-winnaar in twintig jaar tijd. In Italië – waar de meeste racefans in de eerste plaats Ferrari-supporter zijn – kon de Mercedes-coureur op veel lof rekenen. De vraag rijst nu of Antonelli ooit ook namens Ferrari een overwinning zal behalen. Piero Ferrari, zoon van wijlen teamoprichter Enzo Ferrari, durft wel te dromen van een samenwerking.

Antonelli was vorig weekend oppermachtig in Shanghai; vanaf poleposition stelde hij de overwinning veilig voor Mercedes en werd hij de op één na jongste racewinnaar in de geschiedenis van de Formule 1. Teamgenoot George Russell eindigde als tweede, met een flinke voorsprong op Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Hoewel de Scuderia met die twee over een ijzersterke line-up beschikt, vragen sommige fans zich af waarom een talentvolle Italiaanse coureur als Antonelli niet voor Ferrari rijdt.

‘Dromen mag altijd’

Sportkrant Corriere dello Sport vroeg Piero Ferrari, vicevoorzitter van de Italiaanse autofabrikant, of de tifosi mogen dromen van een samenwerking met Antonelli. “Het is niet verboden”, grijnsde hij veelzeggend. “Er zijn vaker Italianen bij Ferrari geweest, en de laatste die het probeerde – een goede vriend van me, Michele Alboreto – is er niet in geslaagd. Antonelli heeft al bewezen dat hij het verdient om in de topklasse te rijden en met wat meer ervaring zal hij zeker een geweldige coureur worden.”

Ferrari houdt voorlopig echter vast aan Leclerc en Hamilton. De Monegask is al jaren de golden boy binnen de Scuderia, maar kreeg vooralsnog nooit echt de kans om mee te dingen naar het kampioenschap. “Hij is een zeer snelle coureur, dat hebben de vergelijkingen met al zijn teamgenoten wel aangetoond”, zei Piero Ferrari over Leclerc. “Hij haalt op elk moment het maximale uit de auto. Voor mij staat vast dat hij kampioen kan worden. Hij verdient het, ook vanwege zijn enorme toewijding aan Ferrari.”

