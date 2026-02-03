Ferrari heeft zijn technische afdeling verder versterkt met Guillaume Dezoteux. De Fransman komt over van Racing Bulls en gaat aan de slag als hoofd Performance Operations. Dezoteux brengt een schat aan ervaring mee naar Maranello, waar wordt gewerkt aan een herstructurering van het technische team. Opvallend genoeg wacht Lewis Hamilton – die na een moeizaam debuutseizoen afscheid nam van Riccardo Adami – nog altijd op een nieuwe race-ingenieur.

Dezoteux werkte in totaal achttien jaar binnen de Red Bull-familie en was de afgelopen twee seizoenen actief als hoofd Vehicle Operations bij Racing Bulls. Eerder bekleedde hij meerdere senior technische functies, waaronder die van hoofdingenieur en Performance Engineer. In 2011 was hij bovendien actief bij Michelin, waar hij zich bezighield met bandenprestaties.

Met de komst van Dezoteux heeft Ferrari opnieuw een ervaren Fransman aan de ingenieurspool toegevoegd. Eerder werden Loïc Serra en Frank Sanchez al binnengehaald. Het onderstreept de ambitie van Ferrari om de technische basis verder te verstevigen richting het nieuwe F1-tijdperk.

Toch heeft het team nog altijd geen race-ingenieur aangewezen voor stercoureur Lewis Hamilton. De Britse vedette maakte vorig jaar de overstap naar de Scuderia, maar die verliep moeizaam. Een heikel punt was de samenwerking met Riccardo Adami. In januari werd bekend dat de Italiaan een andere functie binnen het team krijgt. Het ontbreken van een vaste race-ingenieur voor Hamilton leidt inmiddels tot groeiende zorgen onder kenners.

