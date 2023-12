In aanloop naar het nieuwe seizoen brengt Ferrari enkele wijzigingen aan in het opleidingstraject. Een van de meest opvallende beslissingen: Arthur Leclerc, het jongere broertje van Charles, verlaat het opleidingsprogramma van de Italiaanse renstal.

De Ferrari Driver Academy had geen makkelijk jaar in 2023. Ondanks dat het opleidingstraject goed vertegenwoordigd was, met acht coureurs in vier verschillende competities, wist niemand van hen een titel binnen te slepen. Het beste resultaat kwam nog van Formule 2-coureur Oliver Bearman, die met vier overwinningen een zesde plek in het kampioenschap veroverde.

Leclerc

Zijn Ferrari-collega in de Formule 2 was Arthur Leclerc, het jongere broertje van Charles. Net als Bearman was het voor Leclerc het eerste jaar in de competitie. In tegenstelling tot Bearman echter had Leclerc het behoorlijk moeilijk. De Monegask eindigde regelmatig buiten de punten en behaalde slechts één podium. Leclerc sloot het jaar dan ook af op de vijftiende plek.

In een bericht op de website van het team blikt Ferrari vooruit op het volgende seizoen. Daarin maakt het team bekend dat Leclerc volgend jaar geen onderdeel meer uit zal maken van de Ferrari Driver Academy. Het is slecht nieuws voor Leclerc, die ook nog altijd niet bevestigd is voor een nieuw jaar in de Formule 2. Helemaal vaarwel is het echter niet. In het bericht schrijft Ferrari dat Leclerc wel ‘onderdeel blijft van de Ferrari-familie’. Leclerc is overigens niet de enige coureur waar Ferrari afscheid van neemt: Formule 4-coureur James Wharton vertrekt ook uit het programma.

Nieuwe baas

Het opleidingstraject van Ferrari krijgt ook een nieuwe baas. Jock Clear neemt het stokje over van Marco Matassa, die sinds 2018 de leiding had over het programma. Clear werkt inmiddels al 35 jaar in de Formule 1. Voordat hij bij Ferrari kwam werkte hij achtereenvolgens bij Lola, Benetton, Lotus, Williams, BAR, Brawn en Mercedes. Kijkers van de recente documentaire over Brawn GP kunnen Clear herkennen als de engineer van Rubens Barrichello. Bij Ferrari vervulde hij tot nu toe de rol van driver coach voor onder andere Charles Leclerc.

