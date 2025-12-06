Max Verstappen staat aan de vooravond van een titelrace. Tijdens de GP van Abu Dhabi neemt hij het nog één keer op tegen beide McLaren-coureurs in de strijd om het kampioenschap. Nederlandse sportfans volgen de Red Bull-coureur op de voet. Ook Feyenoord-trainer en oud-international Robin van Persie geniet van de races van Verstappen. Hij sluit zich aan bij PSV-collega Peter Bosz en waarschuwt dat de viervoudig wereldkampioen klaar is om opnieuw toe te slaan.

Tijdens een persconferentie in aanloop naar het duel met PEC Zwolle werd Feyenoord-trainer Robin van Persie gevraagd naar de titelstrijd van Verstappen. Tijdens de legendarische ontknoping van 2021 zat hij al aan de buis gekluisterd, maar tegenwoordig is hij nog meer op de hoogte van wat er staat te gebeuren in Abu Dhabi.

‘Max gaat recht op zijn doel af’

“Inmiddels heb ik me er een beetje meer in verdiept”, reageerde de 102-voudig international. “In het begin keek ik wel, maar toen kende ik alle regels nog niet. Nu zit dat op een redelijk niveau”, grijnsde hij. “Ik kan zo’n race goed volgen, ook met alles wat erbij komt kijken; van bandenspanningen tot het juiste moment voor een pitstop. Daardoor ben ik het ook leuker gaan vinden.”

“En Max Verstappen, die is natuurlijk gewoon geniaal”, vervolgde Van Persie enthousiast. “Die andere twee coureurs zitten er nu niet lekker bij”, doelde hij op rivalen Lando Norris en Oscar Piastri. “Max is gewoon ready, dat zie je aan alles. Hij heeft één doel en gaat daar recht op af. Links en rechts zie ik al wat speldenprikjes voorbijkomen”, besloot hij lachend. “Dat doet hij echt heel goed.”

