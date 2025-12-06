Max Verstappen strijdt dit weekend voor zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Tijdens de slotrace in Abu Dhabi neemt hij het op tegen rivalen Lando Norris en Oscar Piastri. De Nederlandse sportfans zullen ongetwijfeld aan de buis gekluisterd zitten tijdens de verschillende sessies op Yas Marina. Ook PSV’er Peter Bosz, hoofdtrainer van de favoriete club van Verstappen, gaat niets missen van de titelrace.

In gesprek met De Telegraaf vertelde Peter Bosz hoe hij het afgelopen jaar naar het seizoen van Max Verstappen heeft gekeken. De oefenmeester doet dat het liefst in zijn eentje, zo bleek. “Dan ben ik gefocust op alle cijfertjes en wil ik alle rondetijden zien”, verklaarde hij. “Ik zit dan helemaal in mijn eigen wereldje. Door wedstrijden of andere afspraken lukt het me soms niet om bepaalde sessies te volgen, maar die kijk ik dan terug. En ik wil in de tussentijd helemaal níets weten van de uitslag. Ik houd mijn telefoon dan bewust in m’n zak.”

Gelijkenissen tussen Verstappen en PSV

Als de Formule 1 gelijktijdig met voetbal wordt uitgezonden, krijgt Verstappen bij Peter Bosz thuis zelfs voorrang. Althans: “De race gaat dan aan op de televisie en het voetbal kijk ik op m’n schoot op de iPad.” Hij vergeleek het huidige seizoen van Verstappen, en diens indrukwekkende opmars in het kampioenschap, met het vorige seizoen van PSV in de Eredivisie. Met nog vijf wedstrijden te gaan leek Ajax de gedoodverfde kampioen, maar de Eindhovenaren maakten op de valreep een achterstand van negen punten goed.

LEES OOK: Mekies ziet Verstappen weer geschiedenis schrijven: 'Een Max die nog uitzonderlijker is'

“Max had een grote achterstand en zijn auto was niet goed genoeg”, herinnerde de hoofdtrainer zich. “Wij hadden vorig seizoen ook zo’n moment. We speelden uit tegen Feyenoord en stonden bij rust met 2-0 achter. Ajax zou kampioen kunnen worden als wij verloren. Dus ik kan me voorstellen dat zij vlak voor hun eigen wedstrijd even hebben gevraagd hoeveel het bij ons was geworden. Wij hadden in de laatste minuut met 2-3 gewonnen. Dat is wel een mentale tik.” In de Formule 1 gebeurt precies hetzelfde, concludeerde hij: “Ik kijk ook naar die koppies van Piastri en Norris. Op de een of andere manier rúík je hun angst. Max ruikt dat natuurlijk ook. Het wordt nog steeds heel moeilijk, maar hij zit er wel relaxter in. Die andere twee zijn een stuk zenuwachtiger.”

In een persconferentie in aanloop naar de derby tegen SC Heerenveen ging Peter Bosz nogmaals in op zijn passie voor Formule 1 én Max Verstappen. Hij solliciteerde bovendien met een knipoog naar een eigen testsessie. “Het lijkt me geweldig om ook een keer zelf in zo’n auto te rijden”, grapte hij. “Het slaat nergens op, maar ik denk dan altijd dat als ik erin mag rijden, ik óók de race zou winnen. Dat heb ik met wielrennen ook: dan denk ik dat ik kans maak om de Tour de France te winnen. Maar ondertussen ben ik te oud geworden”, besloot hij lachend.

