Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft op de vooravond van de ontknoping van de titelstrijd in Abu Dhabi lovende woorden over voor Max Verstappen. De Fransman maakt een diepe buiging voor hoe de Nederlander een ‘historische comeback’ kon maken in het kampioenschap dit jaar, ongeacht hoe het titelgevecht zal aflopen: “De wereld heeft dit seizoen een Max ontdekt die nog uitzonderlijker is.”

De titelstrijd nadert haar ontknoping in Abu Dhabi. Voor Max Verstappen is dat niet de eerste keer in zijn Formule 1-carrière, maar in tegenstelling tot de apotheose vier jaar geleden blijft de Nederlander dit keer relaxt onder de toenemende druk. Ook teambaas Laurent Mekies ziet een ‘ongelooflijk ontspannen’ Verstappen. “Eerlijk gezegd is hij altijd zo geweest. Voor zover ik hem in de tweede helft van het jaar heb gezien, was hij zo in zowel de slechte als de positieve momenten”, verklapt de Fransman in Abu Dhabi.

Historische comeback

Vooral sinds de zomerstop bestaat het seizoen van Verstappen uit meer ‘positieve momenten’ dan slechte. De Nederlander maakte namelijk een indrukwekkende comeback in het coureurskampioenschap, en liep zelfs 92 WK-punten in op de kampioenschapsleider. Ook Mekies is onder de indruk van deze ‘historische comeback’ van de coureur. “Ik denk dat, of Max nu wint of niet, je wel kan zeggen dat de wereld dit seizoen een Max heeft ontdekt die nog uitzonderlijker is geworden na zijn vierde wereldtitel.”

LEES OOK: Brown geniet van titelgevecht met Verstappen: ‘Geweldig om tegen hem te racen’

“Dat komt zowel door de omvang van de comeback, maar ook omdat hij, zoals je zegt, zo ontspannen is geweest, zo goed op zijn plek in het team”, vervolgt Mekies. “Hij heeft die uitdaging met de juiste instelling omarmd.” Daarnaast maakte Verstappen ook met zijn raceactiviteiten in zijn vrije weekenden indruk op de Franse teambaas. “Ik denk dat het ons allemaal een beetje geraakt heeft toen we zagen hoe hij zijn vrije weekenden doorbracht als kersverse vader, terwijl hij met GT-auto’s over de hele wereld racete. Het is aan jullie (de media, red.) om te zeggen of een eventuele vijfde titel zijn beste zal worden. Maar wat er ook gebeurt, de omvang van de comeback is iets dat hopelijk in een paar geschiedenisboeken terecht zal komen.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.