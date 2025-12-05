McLaren-CEO Zak Brown zegt wel te genieten van het titelgevecht tussen zijn eigen McLaren-coureurs en Max Verstappen. De Amerikaan steekt voorafgaand aan de beslissende race in Abu Dhabi zelfs de loftrompet voor de ‘geweldige’ Nederlandse wereldkampioen. ‘We droomden er als team van om tegen zo’n indrukwekkende coureur als Max te vechten’, aldus Brown.

Zak Brown bevestigde eerder in Abu Dhabi al teamorders voor McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri niet uit te sluiten. “Als we aan de race beginnen en het wordt vrij duidelijk dat de ene coureur kans maakt en de andere niet, dan gaan we er alles aan doen om het coureurskampioenschap te winnen”, zei de Amerikaanse CEO tegen Sky Sports. Het Britse team werd vooral na eerdere teamorders in Monza – toen Piastri de opdracht kreeg om voor Norris aan de kant te gaan – al beticht van het verkiezen van de Brit boven de Australiër, maar volgens Brown is dat allemaal ‘onzin’.

“Het enige wat voor ons belangrijk is, is hoe het team, inclusief de coureurs, samenwerkt”, vertelt de Amerikaan in Abu Dhabi. Brown en het verdere McLaren-team sluiten zich daarom ook voor zulke berichtgeving af. “Ik heb wel wat ongeïnformeerde opmerkingen daarover gezien. Mensen mogen hun mening hebben, we kunnen niet iedereen corrigeren. Maar je ziet zeker veel onzin erover.” Volgens Brown blijft zijn renstal bovendien vasthouden aan de veelbesproken ‘papaja-regels’: “We blijven onze twee coureurs gelijke kansen geven om het kampioenschap te winnen.”

De grootste bedreiging voor de droom van McLaren om het coureurskampioenschap dit jaar te winnen, is nog altijd Max Verstappen. De Nederlander staat nog maar twaalf punten achter kampioenschapsleider Norris. Toch is het Britse team zeker niet bang voor Verstappen. “Max is een geweldige coureur, een viervoudig wereldkampioen”, steekt Brown zelfs de loftrompet. “Het is geweldig om tegen hem en Red Bull te racen. Dit is zelfs waar we van droomden, om tegen zo’n indrukwekkend team en zo’n geweldige coureur als Max te mogen vechten.”

Netjes racen

McLaren is daarom ook van plan om het tijdens de gehele race netjes te houden op de baan. “Natuurlijk kunnen we wel iets met de strategie, maar ik vind iedereen op de grid aardig”, vervolgt Brown. “Dus we zullen hard racen, maar we houden het netjes. Het zal een gezond gevecht zijn tot op het laatst.” Daar is Laurent Mekies – teambaas van Red Bull – het met de Amerikaan eens: “Het is verfrissend dat we niet eens hoeven te discussiëren over of we wel of niet netjes gaan racen. Natuurlijk racen we netjes. Het gaat een goed gevecht worden.”

