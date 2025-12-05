McLaren-CEO Zak Brown sluit niet dat zijn renstal toch teamorders zal geven aan Lando Norris en Oscar Piastri in Abu Dhabi. Hoewel beide McLaren-coureurs nog kans maken op hun eerste wereldtitel, kan volgens de Amerikaan het team alsnog op teamorders overgaan zodra dat tijdens de race niet meer het geval is. ‘We gaan er alles aan doen om het coureurskampioenschap te winnen’, belooft Brown alvast.

Gaat McLaren wel of niet teamorders geven tijdens de GP Abu Dhabi? Het Britse team kwam dit seizoen al vaker in opspraak door de manier waarop het gebruik maakt van teamorders. Zo gaf McLaren in Monza Oscar Piastri nog de opdracht om voor teamgenoot Lando Norris aan de kant te gaan, nadat de Brit door een langzame pitstop achter de Australiër op de baan was gekomen.

Met een verschil van 16 WK-punten tussen de top-drie in het kampioenschap, maken Norris, Piastri én Max Verstappen op het Yas Marina Circuit nog kans op de titel. De Brit heeft echter als kampioenschapsleider de beste papieren in handen. Het kan daardoor dus gebeuren dat – mocht Verstappen aan de leiding liggen tijdens de race – Norris de hulp van Piastri nodig heeft om zijn titel veilig te stellen. Hoewel het volgens Norris zelf ‘oneerlijk’ zou zijn om zijn teamgenoot op zo’n moment te vragen om voor hem aan de kant te gaan, sluit Zak Brown de teamorder niet uit.

Teamsport

Op de vraag of McLaren in zo’n scenario dan verwacht dat Piastri zijn race opoffert voor Norris, is de Amerikaan duidelijk. “Ja, natuurlijk. We zijn realistisch, en we willen het coureurskampioenschap ook winnen”, vertelt Brown in gesprek met Sky Sports. “Je weet niet hoe de kwalificatie zal verlopen, hoe betrouwbaar de auto’s zullen zijn. Maar als we aan de race beginnen en het wordt vrij duidelijk dat de ene kans maakt en de andere niet, dan gaan we er alles aan doen om het coureurskampioenschap te winnen. Het zou gek zijn om dat niet te doen.”

Volgens Brown zijn beide McLaren-coureurs ook bereid om eventuele teamorders op te volgen. “Het is een teamsport, toch?” vervolgt de CEO. “Dus we proberen als team de constructeurstitel te winnen en we proberen als team de coureurstitel te winnen. Ik weet dat dat een beetje vreemd klinkt, maar als een van hen niet kan winnen, willen ze dat de ander wint. En dat is wat het team wil. Ik denk dus niet dat het in welke sport dan ook ongebruikelijk is dat teamgenoten offers voor elkaar brengen om het team te geven wat het wil.”

