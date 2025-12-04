Zou het voor Max Verstappen uitmaken als hij in Abu Dhabi zijn wereldtitel wint, mede dankzij een opoffering van zijn teamgenoot? Lando Norris zei voorafgaand aan het Grand Prix-weekend op het Yas Marina Circuit het niet eerlijk te vinden tegenover teamgenoot Oscar Piastri om voor hem aan de kant te gaan tijdens de race, maar Verstappen denkt daar toch iets anders over. “Het is altijd beter dan niet winnen“, aldus de Nederlander.

Voor de tweede keer in de F1-carrière van Max Verstappen kan de Nederlander een wereldtitel in Abu Dhabi veiligstellen. Maar moest de Nederlander vier jaar geleden nog alleen met Lewis Hamilton afrekenen om het kampioenschap te winnen, dit seizoen zijn beide McLaren-coureurs ook nog kanshebbers om de wereldbeker te bemachtigen. Voorafgaand aan de GP Abu Dhabi wordt de vergelijking met de apotheose van het 2021-seizoen vaak gemaakt.

Volgens Verstappen is er voor hem niet zo heel veel verschil tussen de situatie nu en vier jaar geleden. “Toen had ik ook niet de snelste auto”, vertelt de regerend kampioen in Abu Dhabi. “(McLaren, red.) heeft de snelste auto. Als ik met hun auto op gelijke punten had gestaan, zoals in 2021, dan was ik ook een stuk relaxter geweest.” Toch snapt Verstappen het wel als Norris en Piastri toch wat gespannen zijn. “Ik zou ook wat minder ontspannen zijn als er best wel wat dingen zijn fout gegaan bij mijn team dit seizoen.”

Teamorders

Naast de fouten van McLaren – zoals de diskwalificatie na de GP Las Vegas en de verkeerde pitstopstrategie in Qatar – spelen ook de ‘papaja-regels’ van het team nog altijd een sleutelrol in het kampioenschap. Piastri staat zestien punten achter zijn teamgenoot Norris, en werd daarom al de vraag gesteld of hij voor de kampioenschapsleider aan de kant zou gaan, mocht het daarop aankomen op het Yas Marina Circuit.

Volgens Norris zou zo’n opoffering van zijn teamgenoot afbreuk doen aan een wereldtitel, maar dat is Verstappen niet helemaal met zijn collega eens: “Het is altijd beter dan niet winnen”, grapt de coureur. De Nederlander gaat op serieuzere toon verder: “Als je over twintig jaar thuis zit, dan heb je toch nog altijd die beker op je kast staan. Dat is nog altijd beter dan de beker niet hebben.”

