De FIA introduceert in 2026 nieuwe technische reglementen in de Formule 1. Het huidige chassis gaat op de schop, maar ook onderhuids verandert er veel. Teams moeten nieuwe, geavanceerde hybride motoren bouwen, waarbij het vermogen wordt verdeeld over een batterij en een verbrandingsmotor. Volgens de FIA leveren die samen zoveel vermogen, dat de motoren op bepaalde circuits zullen worden teruggeschroefd.

De nieuwe regels brengen ingrijpende veranderingen aan de aandrijflijn, het chassis en de banden. Auto, Motor und Sport kreeg via FIA-directeur Nikolas Tombazis inzage in de plannen, waaronder de nieuwe hybride motoren – mogelijk de meest ingrijpende verandering in de recente Formule 1-geschiedenis. Het Duitse medium meldt dat de nieuwe aandrijflijn minimaal 400 kW (545 pk) uit de verbrandingsmotor en minimaal 350 kW (475 pk) uit de elektromotor levert. Samen goed voor ruim 1000 pk.

Om zo’n krachtige elektromotor van stroom te voorzien, is er veel recuperatie nodig – zowel de rem als de verbrandingsmotor moet veel energie terugwinnen. Daardoor wordt energiebeheer een essentieel onderdeel van race- en kwalificatiesessies, bevestigde Tombazis: “Naarmate de elektrische component van de aandrijving toeneemt ten opzichte van de verbrandingsmotor, zal energiebeheer een grote uitdaging worden. Uiteindelijk zal dit wel leiden tot innovaties op het gebied van elektrische aandrijving.”

FIA waakt voor 2026

Omdat de nieuwe motoren zo krachtig zijn, mogen teams niet altijd voluit rijden. Zonder beperkingen zouden snelheden tot wel 400 km/u mogelijk zijn, met alle gevolgen van dien. Daarom wordt het vermogen op snelle circuits – zoals Monza en Silverstone – geleidelijk afgebouwd. Daarbij zullen er voor elk circuit specifieke energielimieten gelden, onder meer voor hoeveel energie mag worden teruggewonnen. In Monaco en Singapore geldt straks een harde limiet; via een speciale modus beschikken auto’s daar over minder vermogen.

LEES OOK: FIA reageert op zorgen 2026-reglement: ‘Slimme coureurs hebben al de overhand’

De elektrificatie van de Formule 1 levert ook nieuwe mogelijkheden op. Zo verdwijnt DRS vanaf 2026. In plaats daarvan mogen coureurs een elektrische boost inzetten wanneer ze op een bepaald punt binnen één seconde van hun voorganger rijden. De kracht van die boost wordt nader bepaald en verschilt opnieuw per circuit. “Het wordt momenteel afgestemd met de coureurs in de simulator”, aldus Tombazis. “Er zijn overeenkomsten met DRS, maar ook verschillen. We willen inhalen niet te gemakkelijk en niet te moeilijk maken. De parameters zullen niet overal hetzelfde zijn.”

De FIA introduceert in 2026 een nieuwe override-functie in de cockpit; in plaats van DRS krijgen coureurs een elektrische boost om te kunnen inhalen (Getty Images)

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.