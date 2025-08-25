FIA-topman Nikolas Tombazis reageert op de zorgen van Alexander Albon over het 2026-reglement. Volgens de Brits-Thaise coureur kunnen ‘slimme coureurs’ namelijk het nieuwe systeem straks misbruiken, maar volgens Tombazis is dat onder de huidige reglementen ook al zo. ‘Slimme coureurs hebben sowieso al de overhand’, legt de FIA-topman uit.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een flinke verandering binnen de koningsklasse. In 2026 voert de FIA namelijk nieuwe technische richtlijnen in, waarbij onder meer een aangepaste hybride aandrijflijn wordt geïntroduceerd en de aerodynamica wordt herzien. Veel coureurs zeggen vooralsnog geen fan te zijn van de nieuwe bolides. Zo concludeerde Carlos Sainz na een test in de simulator al dat de auto ‘raar’ aanvoelt op sommige stukken, terwijl Alexander Albon vreest dat coureurs het nieuwe systeem kunnen misbruiken. “De slimme rijders die het systeem begrijpen en weten te misbruiken, zullen de beste prestaties leveren”, zei de Brits-Thaise coureur tegen Motorsport Week.

Volgens Nikolas Tombazis, FIA’s directeur van de eenzitters, zal het allemaal niet zo’n vaart lopen in 2026. “Slimme coureurs hebben sowieso al de overhand. Het verschil in prestaties dat we tegenwoordig in de F1 zien, is daar voor een deel aan te wijten”, legt de FIA-topman uit. “En dat is niet alleen nu zo, de mentale bandbreedte van coureurs is al twintig jaar een factor. Dat was ook al zo in de beginjaren van mijn carrière, toen ik bijvoorbeeld met Schumacher werkte.”

‘Moet een topcoureur kunnen’

Tombazis werkte als ingenieur samen met de zevenvoudig wereldkampioen bij Benetton en Ferrari. “Ik bedoel, hij was natuurlijk enorm getalenteerd, maar wat hem vooral onderscheidde, was dat hij tijdens een race ook aan al die andere dingen kon denken”, vervolgt de FIA-topman. “Je weet dat er onder de huidige coureurs een aantal zijn die ook nog aan andere dingen kunnen denken, terwijl anderen al hun hersencapaciteit nodig hebben om de auto te besturen.”

In 2026 zal die uitdaging misschien nog groter zijn, maar Tombazis gelooft dat de coureurs dat aankunnen. “Deze coureurs zijn de beste coureurs ter wereld en ze hebben een behoorlijk hoog intellectueel vermogen. Ze kunnen bepaalde problemen aan. Wij vinden dat dat deel uitmaakt van wat een topcoureur moet kunnen.”

