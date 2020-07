FIA bevestigt twee positieve coronagevallen, zijn geïsoleerd

De FIA heeft in een verklaring weer een update gegeven over de coronatests die alle aanwezigen in de paddock om de vijf dagen moeten ondergaan. De FIA bevestigt dat er twee positieve gevallen bij zaten, maar zij waren niet aanwezig in Oostenrijk en zijn inmiddels geïsoleerd.

“De FIA en de Formule 1 bevestigen vandaag dat er tussen vrijdag 10 juli en donderdag 16 juli 4.997 Covid-19-tests zijn uitgevoerd op de coureurs, de teams en het personeel”, laat de FIA weten. “Hiervan zijn er twee positief getest. Zij waren niet aanwezig in Oostenrijk en de getroffen mensen zijn uit de activiteiten gezet en geïsoleerd. Het traceren van de nauwe contacten is voltooid en zij zijn geïsoleerd”, staat er in de verklaring.

Net als bij de voorgaande verklaringen geeft de FIA geen details over wie de positieve gevallen zijn en of zij voor een team werken of juist overig personeel zijn. “De FIA en de Formule 1 verstrekken deze informatie met het oog op integriteit van de competitie en transparantie. Er zullen geen specifieke details verstrekt worden door de FIA of de Formule 1 over teams of individuen. De resultaten zullen elke zeven dagen bekendgemaakt worden”, aldus de volledige verklaring.