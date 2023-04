Al vrij snel na de Grand Prix van Australië werd duidelijk dat Ferrari in beroep zou gaan tegen de tijdstraf voor Carlos Sainz. Anderhalve week later is duidelijk wanneer de zaak dient: de FIA buigt zich er komende dinsdag over.

Sainz lag op de vierde plek toen hij voor een touché met Fernando Alonso vijf seconden tijdstraf kreeg. Omdat alle auto’s na een ronde achter de safety-car in de slotmeters kort na elkaar over de finish kwamen, viel de Ferrari-coureur terug tot ver buiten de punten: twaalfde.

De Spanjaard deed zowel tijdens als na de race zijn beklag over de straf, ook teambaas Fred Vasseur uitte zijn ongenoegen in de daaropvolgende dagen. Al snel bleek dat Ferrari in beroep zou gaan en de FIA heeft nu bevestigd dat ze dinsdag het besluit van de stewards uit Melbourne tegen het licht zal houden. Cruciaal is of Ferrari zogeheten nieuw bewijs heeft aangeleverd.

Alleen in dat geval zal de FIA mogelijk besluiten dat de straf ten onrechte is opgelegd. Ferrari bepleit naar verwachting onder meer dat andere coureurs geen straffen ontvingen voor soortgelijke incidenten in de slotfase van de race.

Daarbij gaat het om de acties van Logan Sargeant en Pierre Gasly. Zij reden respectievelijk Nyck de Vries en Esteban Ocon van de baan en kregen geen straf. Het grote verschil met Sainz is dat zij ook zichzelf elimineerden, maar dat de Spanjaard de race na zijn actie kon vervolgen.