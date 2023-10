Afgelopen weekend in Qatar waren track limits weer non-stop aan de orde. Mohammed Ben Sulayem (President van de FIA) waarschuwt dat circuits zoals Losail International Circuit in Qatar en de Red Bull Ring in Oostenrijk de problemen met track limits aan moeten pakken. Zo niet, dan kan hun plekje op de kalender in gevaar komen.

Track limits waren weer een groot probleem in Qatar. Geschrapte tijden, veranderende gridposities en straffen in de race waren orde van de dag. Deze zaken zijn niet goed voor de sport volgens Ben Sulayem. Hij vindt dat circuits met duidelijk problemen met track limits, zoals Oostenrijk en Qatar, zichzelf moeten aanpassen. De circuits moeten minder uitnodigen om wijd te gaan.

“De oplossing is om de baan zelf te verbeteren. Ik weet dat niet iedereen daar enthousiast over is, maar om het bot te zeggen: als ze het niet doen, is er geen race. Zo simpel is het. We kunnen dit niet blijven doen”, zo zegt Ben Sulayem.

“Een van de opties is dat het naast de baan glad wordt gemaakt. Wij kunnen de coureurs niet tegenhouden, dat kunnen ze alleen zelf doen. We kunnen ook aan de hoogte van de kerbs denken, maar dan is het weer de vraag of dit de auto’s beschadigd. Misschien is het een mogelijkheid om gravel neer te leggen, maar met gravel moeten we ook heel voorzichtig zijn. Je wil de auto’s niet beschadigen.”

Ben Sulayem zegt dat nieuwe technologie ook nodig is bij het verbeteren van de controle van track limts. “Het is geen kwestie van of we het gaan doen. We moeten dit doen, want zo kan het niet langer. We moeten technologie ook meer in gaan zetten. Het wordt al in veel opzichten gebruikt, maar de FIA heeft meer middelen nodig om in de sport te investeren. Dit is een project van twintig miljard, dat kunnen we niet runnen met maar een paar centen in onze broekzak. De FIA moet de ruimte en de middelen hebben om de boel op de best mogelijke manier te runnen”, zo concludeert de FIA-president.

