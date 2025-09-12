Het Formule 1-team van Cadillac maakt in 2026 zijn debuut op de grid. Sinds dat nieuws werd er al veel gesproken over de eventuele komst van een twaalfde renstal. Formule 1-CEO Stefano Domenicali zegt dat er logistiek gezien geen ruimte is voor nog meer deelnemers, ondanks dat de regels tot 26 auto’s toestaan. FIA-voorzitter Ben Sulayem is juist een voorstander van een twaalfde team; hij benadrukt het verschil tussen commerciële en sportieve belangen.

“Er zijn discussies geweest”, zei Ben Sulayem eerder tegenover FORMULE 1 Magazine over een twaalfde team. “Ik geloof nog steeds dat we meer teams nodig hebben, niet meer races. Als bijvoorbeeld een Chinees team een aanvraag zou indienen, kan ik je zeggen – en ik spreek nu ook namens de FOM – dat we dat allemaal een goed idee zouden vinden.” In aanloop naar het raceweekend in Monza hield Domenicali er echter een andere mening op na.

“We moeten voorzichtig zijn”, reageerde hij tegenover de aanwezige media. “We beoordelen alleen heel serieuze kandidaturen. Eigenlijk denk ik dat we al op een punt zijn aangekomen waarop er geen ruimte meer is – logistiek gezien zitten we aan de limiet. Ik zie ook grote interesse van investeerders die bestaande teams willen kopen. Daardoor neemt ook de financiële interesse in de Formule 1 toe. Dat merken we direct, want we krijgen veel verzoeken en hetzelfde geldt voor de teams. Maar juist omdat het zo goed gaat, moeten we voorzichtig zijn en beschermen wat we hebben opgebouwd.”

Cadillac en Andretti-team

Juist daarom weigerden Domenicali en de FOM eerder het toetreden van een Andretti-team. “Toen we hun kandidatuur ontvingen, reageerden we negatief”, aldus de Italiaan. “Niet omdat Andretti niet goed was, integendeel. Mario is een legende, een icoon van de sport en bovendien een goede vriend. We misten gewoon de toegevoegde waarde. Dat veranderde toen General Motors zich ermee ging bemoeien. We zagen een serieuze investering met een tienjarenplan. Dat maakte ons meteen enthousiast, omdat we geloven dat dit project waardevol is voor de sport. We merken het nu al; General Motors investeert enorm in de Amerikaanse markt om hun nieuwe team te promoten en dat levert ons meteen voordelen op.”

Waar Domenicali te weinig ruimte ziet voor de komst van een twaalfde team, blijft Mohammed Ben Sulayem hopen op nieuwe deelnemers. “Mijn beste Stefano zit aan commerciële kant, ik aan de sportieve kant”, aldus de Emirati tegenover het Zweedse Expressen. “Hij is CEO van een bedrijf en ik begrijp dat hij aan de financiële kant moet denken. En meer teams betekent meer mensen die van dezelfde taart willen eten. Hebben we nog een team nodig? Nee. Maar het juiste team kan wel het verschil maken. Het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Daarbij kan een twaalfde team de zaken heel interessant maken.”

