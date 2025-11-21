De FIA heeft bevestigd dat Red Bull een ‘zwakte’ in het huidige kostenplafondsysteem wist te benutten door de motor van Max Verstappen te vervangen tijdens het raceweekend in São Paulo. De gok, uitgevoerd nadat de Nederlander in Q1 was uitgeschakeld, pakte goed uit voor het team. Vanuit de pitstraat werkte Verstappen – met een compleet nieuwe krachtbron – aan een indrukwekkende inhaalslag. De motorwissel leidde tot vragen vanuit McLaren.

Teambaas Andrea Stella vroeg zich na afloop van de Grand Prix af of Red Bull met een motorwissel financieel voordeel behaalde binnen het budgetplafond. Want ging het in dit geval werkelijk om een betrouwbaarheidsprobleem, en valt zo’n wissel dan wél of níét onder de strenge budgetcap? Volgens de FIA is het precies dit soort situaties waarin de regelgeving kwetsbaar blijkt. Directeur Nikolas Tombazis hield zich op de vlakte en benadrukte dat de organisatie deze maas in de wet in de toekomst aanpakt.

Grijs gebied

“Waar we niet graag bij betrokken raken, is een situatie waarin we bij een motorwissel moeten discussiëren of de telemetrie wijst op een mogelijk betrouwbaarheidsprobleem of niet”, verklaarde de FIA-topman tijdens een persconferentie in Las Vegas. “We hebben niet het gevoel dat we de expertise hebben om met hen te debatteren over de vraag of het nu echt om een betrouwbaarheids- of een strategische ingreep gaat. In sommige gevallen is het duidelijk, maar zodra je in dat grijze gebied belandt, wordt het lastig.”

LEES OOK: McLaren eist duidelijkheid: ‘Red Bull moet motorkosten meetellen in budgetplafond’

Die maas in de wet vormt volgens Tombazis een structureel probleem: “Dit is een zwakte in de huidige regelgeving: de combinatie van financiële, technische en sportieve aspecten. Daarom hanteren we deze aanpak en accepteren we veranderingen zonder in discussie te gaan over de impact op het kostenplafond.” De FIA werkt inmiddels wel aan een oplossing. De wijziging wordt geïntegreerd in het volledig vernieuwde reglement dat in 2026 ingaat, waarbij niet alleen de teams maar ook de motorfabrikanten onder een strak budgetplafond gaan vallen. Tombazis benadrukte dat de regels waterdicht worden gemaakt: “Het is een kwestie die volgend jaar wordt opgelost, met het kostenplafond voor zowel de motorfabrikanten als de teams.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.