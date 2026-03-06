De FIA heeft de richtlijnen voor de stewards voor het aankomende F1-seizoen aangepast. Op basis van de wijzigingen lijken deze richtlijnen flexibeler te worden, met meer ruimte voor interpretatie door de stewards. De aanpassingen volgen op aanhoudende kritiek vanuit de paddock, waar teams en coureurs vonden dat de richtlijnen te vaak als absolute regels werden toegepast in plaats van als hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen beslissing.

De FIA erkent dat sommige situaties complexer zijn dan de richtlijnen tot nu toe deden vermoeden. Zo betekent een blokkering van de wielen niet langer automatisch dat een coureur de controle heeft verloren. Volgens de aangepaste regels kan dit ook te maken hebben met de ‘natuurwetten’ of simpelweg een poging zijn om een botsing te vermijden. Ook wordt erkend dat een coureur bij een aanval in een bocht niet zomaar kan verdwijnen wanneer twee auto’s naast elkaar rijden. Dergelijke situaties leidden in het verleden vaak tot controversiële botsingen of crashes.

Strafpuntensysteem versoepeld

Daarnaast is het systeem van strafpunten aangescherpt. Strafpunten worden voortaan alleen nog uitgedeeld voor ‘gevaarlijke, roekeloze of opzettelijke acties die tot een botsing leiden’, of ‘voor ander onacceptabel of onsportief gedrag’. De FIA wil daarmee voorkomen dat coureurs voor relatief kleine incidenten direct strafpunten op hun licentie krijgen.

Ook voor verdedigende coureurs gelden nieuwe richtlijnen wanneer zij tijdens een duel van de baan raken. In de aangepaste regels staat nu: “Als een auto, terwijl hij een positie verdedigt, van de baan raakt of een stuk afsnijdt en op dezelfde positie terugkeert, zullen de stewards over het algemeen aannemen dat hij een blijvend voordeel heeft behaald. Daarom moet de positie over het algemeen worden toegekend. Het is uitsluitend aan de stewards om te bepalen of de coureur van een auto ‘een positie verdedigt.'”

