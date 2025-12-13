De Formule 1 en de FIA hebben bevestigd dat alle elf teams het nieuwe Concorde-verdrag hebben ondertekend. Daarmee is het bestuurlijke raamwerk vastgelegd voor een nieuwe overeenkomst van vijf jaar. Eerder werd al duidelijk dat alle teams, inclusief nieuwkomer Cadillac, hun handtekening hadden gezet onder de commerciële overeenkomst. Het Concorde-verdrag, dat in de jaren tachtig in het leven werd geroepen, definieert het beleid en de visie voor de sport.

Met het ondertekenen van de zogeheten Governance Agreement is nu ook de bestuurlijke kant van de samenwerking tussen teams, Formule 1 en de FIA formeel vastgelegd. In aanloop naar de nieuwe technische reglementen – die een nieuw tijdperk voor de sport inluiden – vormt het Concorde-verdrag de basis voor stabiliteit en continuïteit binnen de sport. Formule 1-CEO Stefano Domenicali sprak dan ook van een mijlpaal.

“Dit is een belangrijke dag voor de Formule 1”, reageerde hij in een officieel persbericht. “Terwijl we 75 jaar van deze ongelooflijke sport vieren, zijn we er trots op het volgende hoofdstuk in onze lange en rijke geschiedenis te schrijven. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de Formule 1 in de best mogelijke positie verkeert om wereldwijd te blijven groeien. Ik wil de president van de FIA, Mohammed Ben Sulayem, en alle teams bedanken voor de samenwerking en de vastberadenheid om tijdens onze gesprekken het beste resultaat voor de hele sport te bereiken.”

Formule 1 als wereldwijde standaard

Domenicali benadrukte daarbij dat de blik nadrukkelijk op de toekomst is gericht. “We mogen enorm trots zijn op wat we al hebben bereikt, maar richten ons tegelijkertijd op de kansen die voor ons liggen en op het potentieel van de Formule 1 in de komende jaren.” FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, die afgelopen week werd herkozen voor een tweede termijn, onderstreepte eveneens het belang van de overeenkomst. “Het negende Concorde-verdrag stelt de toekomst van het kampioenschap veilig”, vulde hij aan. “Ik wil Stefano Domenicali en zijn team bedanken voor de sterke samenwerking die heeft geleid tot een bestuurlijk kader gebaseerd op eerlijkheid, stabiliteit en gedeelde ambitie.”

LEES OOK: Officieel: Mohammed Ben Sulayem herkozen als FIA-voorzitter

“Deze overeenkomst stelt ons in staat om onze bestuurlijke, technologische én operationele capaciteiten verder te moderniseren”, vervolgde Ben Sulayem. “Zo zorgen we ervoor dat de Formule 1 voorop blijft lopen op het gebied van technologische innovatie en een nieuwe standaard zet voor een wereldwijde sport.” Het Concorde-verdrag, die zijn oorsprong vindt in de jaren tachtig, regelt de dagelijkse gang van zaken binnen de Formule 1. Hoewel de exacte details grotendeels vertrouwelijk blijven, bevat het akkoord onder meer afspraken over prijzengeld, het maximale aantal races per seizoen, inschrijfgelden en het budgetplafond.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)