Mohammed Ben Sulayem is officieel herkozen als FIA-voorzitter. Dat maakt het bestuursorgaan op vrijdag bekend. De Emirati begint zo aan zijn tweede termijn van vier jaar als hoogste baas van de FIA. De verkiezingen vonden plaats in Tasjkent, Oezbekistan, waar de FIA op vrijdagavond ook het jaarlijkse prijzengala organiseert.

Mohammed Ben Sulayem werd voor het eerst tot FIA-voorzitter verkozen in 2021. De Emirati kreeg tijdens zijn eerste termijn geregeld te maken met stevige kritiek op zijn leiderschapsstijl en beschuldigingen, maar zei in een eerder interview met FORMULE 1 Magazine al dat allemaal van zich af te laten glijden. In het officiële persbericht wordt Ben Sulayem vooral geprezen voor het bewerkstelligen van het ‘sterkste financiële resultaat’ voor de FIA in bijna tien jaar, en de reorganisatie van het bestuursorgaan.

Ben Sulayem is blij met zijn herverkiezing. “Ik wil alle FIA-leden bedanken voor hun massale deelname aan de stemming en voor het vertrouwen dat ze opnieuw in mij hebben gesteld”, aldus de FIA-voorzitter. “We hebben veel obstakels overwonnen, maar vandaag staan we hier samen sterker dan ooit. Het is echt een eer om FIA-voorzitter te zijn en ik zet me in om te blijven presteren voor de FIA, voor de motorsport, voor mobiliteit en voor onze clubs in alle regio’s over de hele wereld.”

