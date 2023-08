FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft aangegeven serieus te willen kijken naar het verminderen van het gewicht van de Formule 1-auto’s. In een interview met Motorsport-total.com vertelt Ben Sulayem dat hij al met zijn team bezig is met dit onderwerp.

Eerder dit jaar klaagde Mercedes-coureur George Russell al over het gewicht van de auto’s. In de afgelopen vijftien jaar zijn de Formule 1- auto’s ruim tweehonderd kilo zwaarder geworden. Volgens Russell is dat vooral te merken in crashes, wat hij beschreef als ‘alsof je met een bus crasht in plaats van een Smart Car’. De Mercedes-coureur – die ook voorzitter is van de Grand Prix Driver’s Association – pleitte dan ook voor lichtere auto’s.

Ben Sulayem had eerder ook al aangegeven open te staan voor de wijziging. Nu doet hij er een schepje bovenop. “Ik heb zelf in rally auto’s gereden”, vertelt de FIA-voorzitter. “Wat je me ook geeft, geef me alsjeblieft geen zware auto! Daar heb ik nooit tegen gekund. Lichtere auto’s zijn altijd beter, geloof me, ik weet waar ik het over heb. Als de auto zwaarder is geeft dat problemen met de ophanging, werken de remmen niet goed genoeg en slijten de banden sneller. En dan is het ook nog eens gevaarlijker in een crash.”

Ben Sulayem heeft dan ook al een concreet plan om dit aan te pakken. “Ik heb al met mijn team gesproken bij de FIA. We willen lichtere auto’s en we willen dat het beter klinkt. Die keuze ligt uiteindelijk ook bij ons, bij de FIA. Als [F1-CEO Stefano Domenicali] dat ook wil, dan is dat mooi meegenomen. Maar de FIA neemt de beslissing. Wij voeren het in. Niet omdat de Formule 1 daar om vraagt of omdat de teams het willen, maar omdat het de juiste keuze voor de sport is.”

