Vanavond vindt in het Louvre in Parijs de jaarlijkse prijsuitreiking van de FIA plaats. Max Verstappen zal daar, vier dagen na het behalen van de wereldtitel, de bokaal overhandigd krijgen. De ceremonie is live te volgen.

De prijsuitreiking van de FIA is al jaren een traditie. De kampioenen van de verschillende kampioenschappen die de FIA organiseert krijgen dan eindelijk de bokaal in handen waar ze het hele jaar om gestreden hebben. Max Verstappen zal daar zijn bokaal voor het behalen van de wereldtitel in de Formule 1 in ontvangst nemen.

Voor fans die willen meegenieten van dat moment is er goed nieuws: het FIA-gala is live te volgen. Vanaf 17:00 uur gaat de FIA live op haar Facebook-pagina voor de Champions Press Conference. Zoals de naam doet vermoeden zullen de wereldkampioenen van 2021 daar nog één keer aanwezig zijn bij een persconferentie. Niet alleen Max Verstappen, maar ook Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries en WRC-kampioen Sébastien Ogier zullen aanwezig zijn. Om 21:00 uur begint de prijsuitreiking. Ook die is live te volgen via de Facebook-pagina van de FIA.

Of Mercedes aanwezig zal zijn bij de prijsuitreiking is nog maar de vraag. Het team, dat voor de achtste maal op rij de constructeurstitel in de wacht sleepte, heeft het woensdag af laten weten bij de traditionele photoshoot met de kampioenen van het jaar. Mercedes stelde geen auto beschikbaar voor de foto’s en het is de afgelopen dagen ook muisstil vanuit het team. Zo is er sinds zondagavond niks meer op de sociale media-kanalen van het team geplaatst, heeft teambaas Toto Wolff niks van zich laten horen en lijkt de band met de FIA bekoeld na de controversiële ontknoping in Abu Dhabi. Het is nog onduidelijk of het team in beroep gaat tegen de afgewezen protesten die zij hadden ingediend.

Het is de laatste keer dat de prijsuitreiking plaatsvindt met Jean Todt als FIA-voorzitter. De Fransman treedt na drie termijnen af als voorzitter. Diens opvolger moet nog bekendgemaakt worden.

