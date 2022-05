De FIA heeft uitleg gegeven over het uitstellen van de start van de Grand Prix van Monaco. Deze moest uitgesteld worden door stroomproblemen bij de startsystemen als gevolg van de hevige regenval in het prinsdom.

De Grand Prix van Monaco had om 15:00 uur moeten beginnen, maar ging pas een uur later echt van start. De coureurs stonden al klaar op de grid toen de regen uit de dreigende wolken begon te vallen. De start werd daarop in eerste instantie met negen minuten uitgesteld, waarna er nog zeven minuten bij kwamen.

Om 15:16 uur gaf de wedstrijdleiding dan groen licht voor de start achter de safetycar, maar tijdens die opwarmronden begon het te plenzen en zag de wedstrijdleiding zich genoodzaakt om de race voorlopig te staken. Het duurde vervolgens ruim een halfuur voordat er weer een update van de wedstrijdleiding kwam, waarna de race om 16:05 uur hervat werd.

In plaats van een staande herstart op de grid werd het een rollende start, waardoor polesitter Charles Leclerc het tempo mocht bepalen. Daartoe werd besloten door de wedstrijdleiding omdat er twijfels waren of de startsystemen zouden werken als gevolg van stroomproblemen door de hevige regenval, legt de FIA uit. Dat was bovendien de oorzaak van de uitstel van de start.

Door dat uitstel – en de rode vlag na de crash van Mick Schumacher – werden er uiteindelijk 64 ronden gereden, waar er oorspronkelijk 78 gepland stonden. Sergio Pérez won de race op het opdrogende Monaco, Carlos Sainz en Max Verstappen mochten mee naar het podium.