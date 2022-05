Mick Schumacher maakte in Monaco een megaklapper mee, die hij achteraf vooral afdoet als ‘heel irritant’. “Ik probeerde de auto nog op te vangen.”

Schumacher, gelukkig ongedeerd, verloor de controle over zijn Haas nabij het Zwembad en zorgde na een neutralisatie voor een rode vlag. “Het voelde super raar”, vertelt hij The-Race. “Van wat ik op de beelden zag, zat ik tien centimeter van de racelijn af en kwam met een voorwiel op een natte plek.”

“Dat vertaalde zich in een losse achterkant, waarna de achterkant rond kwam”, verhaalt de Duitser, die de auto nog probeerde op te vangen, maar toen dat niet lukte met een soort slingerbeweging rechts en links tegen de vangrails stuiterde alvorens in de barrière te eindigen.

“Heel ongelukkig en heel irritant”, baalt Schumacher nog even na. Het is ook niet de eerste megaklapper van de Haas-coureur dit jaar. Schumacher schreef eerder dit seizoen ook in de kwalificatie in Saoedi-Arabië een auto af.

