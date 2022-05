Nadat de Grand Prix van Monaco door de regen al later begon is de race nu onderbroken na een zware crash voor Mick Schumacher. De Duitser kon wel zelf uitstappen, maar de Tecpro-muur moest hersteld worden waardoor de wedstrijdleiding opnieuw de rode vlag zwaaide.

De race in Monaco was 27 ronden bezig toen Mick Schumacher, op de slicks op de opdrogende baan, de controle over zijn Haas verloor in bocht 14. Hij tikte eerst de vangrail aan waarna hij op hoge snelheid tegen de Tecpro-muur schoot in Piscine. De impact was dusdanig groot dat de achterkant van de VF-22 afbrak. Schumacher kon zelf uitstappen en was in orde, maar datzelfde kon dus niet gezegd worden van zijn bolide.

Als gevolg van de crash kwam de safetycar de baan op voor enkele ronden, waarna de wedstrijdleiding oordeelde dat er een rode vlag nodig was om de Tecpro-muur te herstellen. Door het strategische schaakspel op het opdrogende Monaco gaat Sergio Pérez aan de leiding, gevolgd door Carlos Sainz, Max Verstappen en Charles Leclerc, die door een misser van de Italiaanse pitmuur zijn leiding verloor.

Update: De Grand Prix van Monaco wordt om 17:15 uur hervat.

