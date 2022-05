Sergio Pérez heeft voor het eerst in zijn carrière de prestigieuze Grand Prix van Monaco gewonnen. De Mexicaan werd op het opdrogende stratencircuit geholpen dooe strategisch geklungel van Ferrari, maar moest er tot de allerlaatste ronde hard voor knokken. Max Verstappen werd derde achter Carlos Sainz, thuisheld Charles Leclerc moest genoegen nemen met de vierde plek.

Voor de start van de race keken veel hoofden naar boven, waar de zon plaats moest maken voor opstapelende wolken. De dreiging was er en net voor de start vielen de druppels dan ook daadwerkelijk, waardoor de start van de race uitgesteld werd. Tijdens het uitstel begon het nog harder te regenen en kon de wedstrijdleiding niet anders dan de rode vlag zwaaien.

Ruim een uur na de geplande starttijd ging de race dan écht van start – achter de safetycar dan. Dat was al een flinke uitdaging voor Nicholas Latifi en Lance Stroll, die allebei crashten in de opwarmronden maar wel hun weg konden vervolgen. Het werd een rollende start, waardoor polesitter Charles Leclerc het tempo kon bepalen. De baan droogde redelijk snel op waardoor meerdere coureurs de gok waagden op de intermediates. De top wachtte langer af, wetende dat ze dan in het verkeer terecht zouden komen.

In ronde 17 van de 77 maakte Sergio Pérez als eerste van de top vier de pitstop voor intermediates terwijl Carlos Sainz op de boordradio duidelijk maakte dat hij pas een pitstop wilde maken als het droog genoeg was voor de slicks. Pérez toonde echter aan dat de intermediates de juiste call waren: hij reed ruim zes seconden sneller en Max Verstappen en Charles Leclerc reageerden een ronde later, waardoor Pérez de virtuele leiding in handen had.

Foto: Motorsport Images

Geklungel bij Ferrari, zware crash Schumacher

Bij Ferrari ging het weer – ouderwets – chaotisch op de pitmuur: Sainz kwam binnen voor de harde band, waarna ook Leclerc binnen kwam. Dat was niet helemaal de bedoeling, wat tot grote onvrede en kreten op de boordradio van Leclerc leidde. Pérez en Verstappen maakten een ronde later een pitstop en zo lag Pérez inderdaad aan de leiding, gevolgd door Sainz, Verstappen en Leclerc.

In ronde 27 kwam de safetycar de baan op na een serieuze klap voor Mick Schumacher, die bij Piscine eraf schoot met een stevige impact. Dat werd uiteindelijk een rode vlag omdat de Tecpro-muur vervangen moest worden. Dat bood de coureurs de kans om van band te veranderen, waar Red Bull met de nieuwe mediums gretig gebruik van maakte. Ferrari bleef conservatief op de gebruikte harde band.

Richting het einde van de race leek Pérez te worstelen op de mediums en Sainz naderde tot op de staart, waardoor ook Verstappen en Leclerc konden aansluiten. De twee blauwe en rode bolides maakten het spannend tot de laatste ronde, maar ook met de nieuwe generatie bolides was het lastig inhalen. Na 65 ronden mocht Pérez zich dan na twaalf jaar in de Formule 1 een winnaar van de Grand Prix van Monaco noemen. Sainz en Verstappen mochten mee naar het podium, thuisheld Leclerc finisht voor het eerst een thuisrace maar niet op de manier waarop hij gehoopt had: P4.

Omdat er 65 van de 77 ronden gereden zijn voldoet de race aan de 75-procentsregel, waardoor er volle punten uitgedeeld worden. Zo krijgt Pérez er 25, Sainz 18, Verstappen 15 en Leclerc 12. Verstappen breidt zo zijn voorsprong op Leclerc uit tot negen en staat op 125 punten. Pérez nadert nu op 110 punten.