Na de diskwalificatie van Charles Leclerc en Lewis Hamilton in Austin was er veel aandacht voor de procedures van de FIA na de race. Bij controle door technische experts van de FIA bleek dat hun wagens plankslijtage vertoonden. Hoe gaat de FIA te werk bij dergelijke controles en waarom wordt niet alles en iedereen gechekt? De autosportfederatie is nu zelf met een verklaring gekomen.

De FIA stelt daarin dat ze controleert of de teams zich aan de regels houden door middel van willekeurige checks. Deze checks voeren experts uit op verschillende delen van de auto’s. De procedures zijn al jaren in gebruik. Teams weten van tevoren welke controle ze krijgen.

Weinig tijd

FIA benoemt ook dat er weinig tijd is om een uitgebreide test uit te voeren na een Grand Prix. De auto’s moeten zo snel mogelijk terug naar de teams. De reden hiervoor is dat de auto’s naar de volgende locatie moeten. De FIA controleert zoveel mogelijk, maar lang niet alles. Anders gezegd: er is te weinig tijd als gevolg van de drukke planning van de teams.

Het scrutineeringproces (onderzoeken van de auto’s) bestaat verder uit extra onderzoeken tussen de kwalificatie en race in. Het proces vindt dus niet alleen maar plaats na deze sessies. Minstens één auto wordt geselecteerd voor een grondig onderzoek van interne onderdelen. Dit vereist het demonteren van belangrijke onderdelen, aldus de FIA.

