De FIA heeft de donderdag aangekondigde track limits voor de Grand Prix van Qatar losgelaten. In plaats van track limits in vijf bochten zal er nu over het gehele circuit op een andere manier gekeken worden naar track limits.

Donderdag maakte de FIA in een document bekend dat er dit weekend in vijf bochten op track limits gecontroleerd zou worden. Het ging om bochten 4, 12, 13, 14 en 16. Als een coureur dan te veel over de kerbstones bij de exit van deze bochten ging, zou zijn rondetijd in de vrije trainingen en kwalificatie geschrapt worden. Dat gold ook voor de race, maar daar heeft het enkel grote gevolgen als de coureur meer dan drie keer de track limits overschrijdt. Dan kunnen de stewards namelijk een tijdstraf uitdelen.

In de eerste vrije training viel het al op dat er geen enkele melding van track limits op de tijdenlijst verscheen. Wedstrijdleider Michael Masi maakte in gesprek met Jonathan Wheatley van Red Bull duidelijk dat zij die track limits voor die sessie ook even aankeken.

Die track limits heeft de FIA nu ook losgelaten na de eerste vrije training. In een aangepast document zijn veel zwarte strepen toegepast en staan er twee nieuwe stukken tekst. Daarin maken ze duidelijk dat paars-witte kerbstones vanaf nu voor het gehele circuit de track limits vormen. Als een auto geen contact meer maakt met die kerbstones, en dus te ver naast de baan schiet, wordt de rondetijd afgepakt. Ook hier geldt dan dat er in de race na drie overtredingen melding gemaakt wordt bij de stewards, die bij een vierde overtreding een tijdstraf kunnen uitdelen.