De FIA heeft geen haast met het aanpakken van het handigheidje van Red Bull in Japan. Sergio Pérez kreeg twee tijdstraffen na incidenten op de baan. Toen de Mexicaan in ronde 15 zijn auto in de pitbox parkeerde, had hij er nog maar eentje uitgezeten. Hij kwam in ronde 40 weer de baan op om alsnog zijn straf uit te zitten, dit deed hij om een gridpenalty in Qatar te voorkomen.

Red Bull controleerde vanwege het risico op dat laatste eerst nog wel bij de FIA of het toegestaan was om weer naar buiten te gaan. Pérez ging vervolgens de baan op, loste zijn straf in en gaf er vervolgens alsnog de brui aan.

Ted Kravitz (verslaggever Sky Sports) zegt dat de FIA het grijze gebied in de reglementen wil aanpakken. “Ik kan je vertellen dat de FIA, nu ze deze maas in de wet gezien hebben, actie gaat ondernemen. Als een straf niet wordt ingelost, dan wordt het gegarandeerd een gridpenalty voor de volgende race.”

Hij vervolgt: “De FIA gaat Red Bull niet weg laten komen met het buigen van regels. Begrijp me niet verkeerd, het was erg slim. Als ik teambaas was, had ik het zelf ook gedaan. Als je competitief bent dan doe je dat, het was geniaal. Blijkbaar was de FIA er niet heel blij mee.”

Daarentegen stelt Mirror Sport dat de FIA juist geen haast heeft om de regels aan te passen, omdat het een zeldzame gebeurtenis is. Het veranderen van regels kan misschien een probleem oplossen, maar ook creëren. Dit grijze gebied wordt in de toekomst misschien aangepakt, maar het heeft volgens de Birtse krant geen hoge urgentie.

Helmut Marko

Volgens Helmut Marko was het allemaal duidelijk gecommuniceerd met de FIA. “Gelukkig konden we de straf hier nog inlossen. De FIA vertelde ons dat we anders de straf in Qatar zouden krijgen. Dat was vervelend geweest, want we willen in Qatar de prioriteit aan Max geven. Bijvoorbeeld in het geval van een safetycar; dan zouden we Pérez naar buiten sturen op zo’n manier dat Max niet gehinderd wordt”, zo vertelt de Red Bull-adviseur aan Sky Germany.

Kortom: er zijn nog veel vragen rondom deze kwestie, maar het lijkt erop dat alles volgens het boekje is gegaan en du zal er (voorlopig) niet snel een aanpassing aan de regels plaats vinden.

