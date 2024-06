Donderdag onthulde de FIA de nieuwe reglementen voor 2026 – Formule 1-auto’s worden lichter, kleiner én gaan vertrouwen op nieuwe aerodynamische trucjes. Of de wijzigingen het racen spannender gaan maken, is nog maar de vraag. Bij de FIA hebben ze in ieder geval hoge verwachtingen. De organisatie houdt rekening met een wijziging in de huidige pikorde.

LEES OOK: Kleinere auto’s en actieve aerodynamica: FIA onthult de reglementen voor 2026

De nieuwe reglementen wat betreft de motoren zijn al een tijdje bekend – in 2026 moeten Max Verstappen en consorten nóg meer vertrouwen op een hybride-aandrijving. Inmiddels weten we dat ook de chassis onder handen zijn genomen. De FIA spreekt van ‘wendbaardere’ auto’s die inhalen makkelijker moeten maken. Topman Nikolas Tombazis denkt dat het kampioenschap straks een stuk spannender gaat worden. Volgens hem gaat ook de allesbepalende rangorde waarschijnlijk veranderen.

“Het doel is natuurlijk niet om de pikorde te veranderen”, zei Tombazis over de nieuw reglementen. “We kunnen nooit voorspellen wie een vliegende start gaat maken en wie niet. Maar elke keer als er een grote wijziging wordt doorgevoerd, gaan we er wel van uit dat de hiërarchie eens goed wordt opgeschud.”

Input van de teams

Tombazis heeft het over een ‘kleine revolutie’ wanneer hij de nieuwe reglementen beschrijft. Daarbij geeft hij toe dat de FIA enkele fouten heeft gemaakt bij het invoeren van de laatste grote wijzigingen – de auto’s die in 2022 werden geïntroduceerd hadden ook al voor spannendere wedstrijden moeten zorgen. In de praktijk wist één team vorig jaar 21 van de 22 races te winnen.

“In 2026 geloof ik echt dat de races nóg spannender worden”, vervolgde Tombazis bemoedigend. De FIA heeft de teams geraadpleegd om ervoor te zorgen dat de nieuwe bolides straks optimaal kunnen presteren. Nare bijwerkingen, zoals het beruchte porpoising van 2022, moeten nu in de kiem worden gesmoord. “We hebben heel nauw samengewerkt met de verschillende teams”, legde Tombazis uit. “Zij hebben al een aantal simulaties kunnen uitvoeren en feedback kunnen geven op deze nieuwe reglementen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).